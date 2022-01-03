Ukraynalı genç kadının sır ölümü! Cansız bedeli 1 yıldır kaldığı apartta bulundu - Haberler
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Ukraynalı genç kadının sır ölümü! Cansız bedeli 1 yıldır kaldığı apartta bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 yaşındaki Ukraynalı kadın 1 yıldır kaldığı apartta ölü bulundu. Birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen kadının odasının içki şişeleri, yiyecekler ve kullandığı ilaçlarla çöplüğe dönüştüğü gözlendi.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde meydana gelen olayda 1 yıldır bir apartta kaldığı bildirilen Ukraynalı 28 yaşındaki Valeria Nesterska isimli kadının, birkaç gündür odadan çıkmaması üzerine odasına giden görevli, kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmayınca çilingir çağırıp kapıyı açtırdığında genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine Side Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekipleri geldi.

Ukraynalı genç kadının sır ölümü! Cansız bedeli 1 yıldır kaldığı apartta bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Valeria Nesterska'nın cesedi, cumhuriyet savcısı, adli tabip ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ukraynalı genç kadının sır ölümü! Cansız bedeli 1 yıldır kaldığı apartta bulundu

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA İÇKİ ŞİŞESİ VARDI

Jandarma ve 112 ekiplerinin olay yerine geldiğinde genç kadının odasında çok sayıda boş içki şişesi, yiyecek ve etrafa dağılmış ilaçlarla karşılaştığı ve çöplüğü andıran bir odayla karşılaştığı bildirildi.

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