Kentlerini Ruslardan geri alan Ukraynalı çocuklar, ilk iş olarak bayraklarını geri astı

Rusya'nın Ukrayna işgali tüm hızıyla devam ediyor. Rus ordusu başkent Kiev'i ele geçirmek için kara ve hava saldırılarını sürdürüyor. Sosyal medyaya sayısız görüntü yansımaya devam ederken, son olarak Ukraynalı çocukların, Ruslardan geri alınan Chaplinka bölgesinde Rus bayrağını indirmesi büyük yankı uyandırdı.

UKRAYNA ORDUSU RUS ASKERLERİNİ GERİ PÜSKÜRTTÜ

Ukrayna ordusu tarafından yapılan bilgilendirmelere göre Rus ordusu Herson'a bağlı Chaplinka bölgesinden tamamen çıkartıldı. Rus ordusunun bölgeden uzaklaşmasıyla birlikte halk sokaklara döküldü. Bölgedeki bekleyişin sürdüğü ve halkın olası bir işgale karşı hazırlıklı olduğu belirtildi.

RUS ORDUSU BÜYÜK KAYIPLAR VERİYOR

Ukrayna İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda Rus ordusunun kayıplarının her geçen gün arttığını vurgulayarak konu hakkında 3 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 200 Rus askerinin de esir alındığı detayını paylaştı.