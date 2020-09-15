Ukrayna ve Avusturya'dan Lukaşenko'ya diyalog çağrısı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avusturya Devlet Başkanı Alexander Van der Bellen tarafından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya ülkede devam eden siyasi gerilimin sonlanması için diyalog kurma çağrısı yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avusturya Devlet Başkanı Alexander Van der Bellen tarafından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya ülkede devam eden siyasi gerilimin sonlanması için diyalog kurma çağrısı yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy çeşitli temaslarda bulunmak üzere Avusturya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Zelenskiy, Avusturya Devlet Başkanı Alexander Van der Bellen tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı. Bellen mevkidaşı Zelenskiy ile heyetlerarası görüşmelerden sonra ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. İki ülke arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda 3 anlaşma imzalandı. Avusturya Devlet Başkanı Alexander Van der Bellen yaptığı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile korona krizinden bu yana ilk konuğunu bugün kabul ettiğini" belirtti.

Zelenskiy ise korona krizi sırasında sınır kapandıktan sonra Avusturya'nın binlerce Ukraynalının vatanına dönebilmesi amacıyla insani yardım koridoru kurduğu için mevkidaşı Bellen'e teşekkür etti.

Lukaşenko'ya diyalog çağrısı

Basın toplantısında iki lider, siyasi gerilimin devam ettiği Belarus'un Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu diyalog kurmaya davet etti. Açıklamada, "Minsk hükümeti, başka herhangi bir davranışın kontrol edilemeyen süreçlerle sonuçlanabileceğine dair tarihi uyarıları ciddiye almalıdır. Biz Avusturya'da Belarus'taki mevcut durumun ancak şiddete başvurulmadan ve diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz" dendi.

Zelenskiy Avusturya Başbakanı Kurz ile de görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile de bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuşan Başbakan Kurz, "Sadece Ukrayna için değil, Avusturyalı yatırımcılar için de bu ikili görüşmemiz çok olumlu geçti" dedi. Kurz, Avusturya'nın gelecekte Ukrayna'nın güvenilir bir dostu ve ortağı olmaya devam edeceğini vurgulayarak Zelenskiy'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - VİYANA

Kaynak: İHA