Ukrayna-Rusya krizinde nükleer savaş polemiği! Rusya Belarus'a nükleer silah konuşlandırılıyor
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Rusya-Ukrayna arasında yaşanan kriz derinleşmeye devam ediyor. Son olarak Belarus'ta düzenlenen referandum sonucunda ülkeye Rus ordusuna ait nükleer silahların konuşlandırılmasına karar verildi.
Belarus'ta 28 Şubat'ın ilk saatlerinde gerçekleşen anayasa değişikliği referandumunun kabul edilmesiyle Rusya'nın Belarus topraklarında nükleer silah bulundurması kabul edildi. Yüzde 65 oy ile kabul edilen anayasa değişikliği ile birlikte, "uluslararası arenada nükleer tarafsızlığın garantisi" ifadesi kaldırılacak.
Konu ile ilgili ilk açıklamayı yapan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece Rusya gibi bir ülkenin nükleer silah kullanacağına inanmadığını söyledi. Putin'in hırslı bir insan olduğunu belirten Wallece, Rusya'yı Ukrayna ile diplomatik ilişkiler kurmaya davet etti.
"Rusya gibi bir devletin, gerek Ukrayna işgali gerekse Salisbury'deki sinir gazı kullanımı konusunda kuralların kendisi için geçerli olmadığına inanmasından endişe duymalıyız. Fakat esas olarak caydırıcı olan caydırıcıdır. Ukrayna konusunda ne kadar hırslı olursa olsun, nükleer silah kullanımı alanına girmek istediğini sanmıyorum"
Rusya savunma bakanı ve genelkurmay başkanına talimat veren Putin, nükleer caydırıcı kuvvetleri "özel bir muharebe görevi rejimine" geçirmelerini emretti. Vladimir Putin, ayrıca bu hafta Ukrayna'daki çatışmaya dışarıdan müdahale eden tüm ülkelere misilleme yapılacağını açıkladı.
"Gördüğünüz gibi, batılı ülkeler ekonomik açıdan ülkemize karşı sadece dostane olmayan yasadışı yaptırımları almakla kalmıyor; aynı zamanda önde gelen NATO üyelerinin üst düzey yetkilileri ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu nedenle Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na, Rus ordusunun caydırıcılık güçlerini özel savaş görevi rejimine geçirmelerini emrediyorum"