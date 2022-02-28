Ukrayna-Rusya krizinde nükleer savaş polemiği! Rusya Belarus'a nükleer silah konuşlandırılıyor

Belarus'ta 28 Şubat'ın ilk saatlerinde gerçekleşen anayasa değişikliği referandumunun kabul edilmesiyle Rusya'nın Belarus topraklarında nükleer silah bulundurması kabul edildi. Yüzde 65 oy ile kabul edilen anayasa değişikliği ile birlikte, "uluslararası arenada nükleer tarafsızlığın garantisi" ifadesi kaldırılacak.

İLK AÇIKLAMA İNGİLTERE'DEN GELDİ

Konu ile ilgili ilk açıklamayı yapan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece Rusya gibi bir ülkenin nükleer silah kullanacağına inanmadığını söyledi. Putin'in hırslı bir insan olduğunu belirten Wallece, Rusya'yı Ukrayna ile diplomatik ilişkiler kurmaya davet etti.

"ESAS OLAN CAYDIRICILIK"

"Rusya gibi bir devletin, gerek Ukrayna işgali gerekse Salisbury'deki sinir gazı kullanımı konusunda kuralların kendisi için geçerli olmadığına inanmasından endişe duymalıyız. Fakat esas olarak caydırıcı olan caydırıcıdır. Ukrayna konusunda ne kadar hırslı olursa olsun, nükleer silah kullanımı alanına girmek istediğini sanmıyorum"

VLADİMİR PUTİN'DEN YÜKSEK ALARM TALİMATI

Rusya savunma bakanı ve genelkurmay başkanına talimat veren Putin, nükleer caydırıcı kuvvetleri "özel bir muharebe görevi rejimine" geçirmelerini emretti. Vladimir Putin, ayrıca bu hafta Ukrayna'daki çatışmaya dışarıdan müdahale eden tüm ülkelere misilleme yapılacağını açıkladı.

"BATILI ÜLKELER YASADIŞI YAPTIRIM YAPIYOR"

"Gördüğünüz gibi, batılı ülkeler ekonomik açıdan ülkemize karşı sadece dostane olmayan yasadışı yaptırımları almakla kalmıyor; aynı zamanda önde gelen NATO üyelerinin üst düzey yetkilileri ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu nedenle Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na, Rus ordusunun caydırıcılık güçlerini özel savaş görevi rejimine geçirmelerini emrediyorum"