Ukrayna, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım yakınlarında askeri tatbikat yaptı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım yakınlarında hava savunma sistemlerini kullanarak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, tatbikatta "9K33 Osa" model hava savunma sistemlerinin kullanıldığı aktarıldı.

Hava savunma birliklerinin tatbikatı Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım sınırındaki Herson bölgesinde gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, kullanılan hava savunma sisteminin 45 kilometre menzile kadar hedef belirleyebildiği ve 10 kilometreye kadar yok edebildiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırı yakınlarında 10 binden fazla askerin katılımıyla askeri tatbikat başlattıklarını duyurmuştu.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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