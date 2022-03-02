Ukrayna: Rusya ile müzakerelere hazırız ancak ültimatomlara karşıyız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ile savaşın durdurulması için müzakerelere hazır olduklarını ancak Rusların ültimatomlarına karşı olduklarını belirtti.

Kuleba, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında 1. tur müzakerelerin 28 Şubat'ta yapıldığına dikkati çeken Kuleba, bu müzakerelerde "geri adım atmadıklarını" vurguladı.

Kuleba, "Rusların talepleri değişmedi. Bunlar, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaşı başlatmadan önce yaptığı hitabında dile getirdiği taleplerdir. Müzakerelere ve diplomasiye hazırız ancak Rusların ültimatomlarını kabul etmeye hazır değiliz. Yeni müzakerelerin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor." diye konuştu.

"NATO'ya, uçuşa yasak bölge ilanı için başvuruda bulunduk"

Ukrayna'daki gökyüzünün füzelerden korunması konusunun kendileri için önemli olduğunu belirten Kuleba, NATO'ya uçuşa yasak bölge ilanı için başvuruda bulundukları bilgisini paylaştı.

Kuleba, şunları kaydetti:

"NATO, bu talebi inceleniyor. Savunma açısından, hava sahası güvenliğinin sağlanması konusunda alternatif mekanizmalarımız da var. Ukraynalıların hava üzerinden korunması için elimizden geleni yapacağız."