Ukrayna, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi
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Ukrayna, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi

Ukrayna, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Ukrayna, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 2 AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi gönderdi.

Ukrayna, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 2 AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi gönderdi.

Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, servise ait 2 itfaiye uçağının bugün Türkiye'ye gittiği bildirildi.

Açıklamada, "Ukrayna Devlet Acil Servisi ile Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında Şubat 2020'de afet alanında varılan iş birliğine ilişkin Mutabakat Zaptı kapsamında Türk itfaiyecilerine yardım etmek amacıyla Ukrayna, 2 AN-32 P tipi itfaiye uçağı ile birlikte destek grubu gönderdi." ifadesine yer verildi.

Söz konusu açıklamada, gönderilen destek ekibinin dağlık alanlarda tecrübeli ve Karadağ, İsrail, Gürcistan'daki büyük çaplı yangınlarda görev almış deneyimli ekip olduğu da kaydedildi.

Ukrayna, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi
Ukrayna, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi
Ukrayna, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi
Ukrayna, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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