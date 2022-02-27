Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Biz Ukraynalılar olarak ikinci Sovyetler Birliğinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz" - Haberler

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Biz Ukraynalılar olarak ikinci Sovyetler Birliğinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz"

AA, Alican Ocak - Güncel
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın açıklamaları Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Biz Ukraynalılar olarak ikinci Sovyetler Birliğinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz"ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu (4)

ANKARA (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın açıklamaları Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Biz Ukraynalılar olarak ikinci Sovyetler Birliğinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz"

ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu (4)

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Biz Ukraynalılar olarak ikinci Sovyetler Birliğinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Biz Ukraynalılar olarak ikinci Sovyetler Birliğinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Biz Ukraynalılar olarak ikinci Sovyetler Birliğinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Biz Ukraynalılar olarak ikinci Sovyetler Birliğinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz

AA / Alican Ocak - Güncel

Ukrayna, Ankara, Rus, Güncel, Haberler

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