ANKARA (İHA) - - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bize göre Montrö Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesi uygulanmaya konulmalı"

ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Ukrayna tarafının yardım talebini ve özellikle boğazların kapatılmasına dair talebimizi Türk tarafına ilettik. Türk tarafı söz konusu talepleri değerlendirerek en kısa zamanda cevabını verecektir. Erken konuşmam istemem Türk tarafından dayanışma tezahürünü bekliyoruz. Bize göre Montrö Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesi uygulanmaya konulmalı" dedi.

Büyükelçi Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya başlatmış olduğu askeri müdahaleye ilişkin son gelişmeleri düzenlediği basın açıklamasında duyurdu.

Bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya geldiğini belirten Bodnar, "Ukrayna tarafının yardım talebini ve özellikle boğazların kapatılmasına dair talebimizi Türk tarafına ilettik. Türk tarafı söz konusu talepleri değerlendirerek en kısa zamanda cevabını verecektir. Erken konuşmam istemem Türk tarafından dayanışma tezahürünü bekliyoruz. Bize göre Montrö Anlaşması'nın 19'uncu maddesi uygulanmaya koyulmalı ki o maddeye göre savaşın bir tarafı olan devletin bu bağlamda boğazlardan geçmesine yasak konulmalı" diye konuştu.

Ukrayna'da çatışmaların devam ettiğini ve bazı bölgelerde düşmanın durdurulduğunu belirten Bodnar, aynı şekilde çoğu bölgede çatışmaların devam ettiğini ve onlarca kayıpla ilgili haberlerin alındığını kaydetti.

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin büyükelçileriyle bir görüşme gerçekleştireceğini açıklayan Bodnar, "En önemli olan yaptırımların ve kısıtlamaların uygulanması ve saldırganlığın kurbanı olan Ukrayna'ya yardım etmek. Bu bağlamda Rus diplomasisinin aşağılayıcı açıklamalarına da dikkat çekmek istiyorum. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, 'Ukraynalılar, Rusların onları bırakması sonucu mutlu olacaklar' diye açıklama yaptı. Burada ifade etmek istiyorum ki Rus diplomasisi, diplomasi olmaktan çıktı. Bunlar savaş suçlusu olan Putin'in hizmetçileri" açıklamasında bulundu.

Rusya'da borsanın çöktüğünü ve Rus Rublesi'nin de zor durumda olduğunu bildiren Bodnar, "Ne hızlı davranış ne de Ukrayna'nın hızlı işgali mümkün değil. Seferberliğin yanı sıra bölgesel birlik kuvvetlerimiz de ilgili askerleri topluyor. Şu anda elinde silah tutabilen herkes oraya yazılıyor. Sivil halkımız da seferber bir şekilde kan bağışında bulunarak yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar. Bizim için burada önemli olan birçok Türk dostumuzdan destek mesajlarını almam" dedi.

"Bu ihtilafta Türkiye tarafsız kalmamalı" diyen Bodnar, "Çünkü söz konusu ihtilaf bölgenin hayati çıkarlarını etkiliyor. Söz konusu ihtilaf bölgedeki istikrarı ve güvenlik istikrarını etkiliyor. O yüzden aktif ve pro-aktif olmaya çağırıyoruz. Bu zor günde Ukraynalılara destek olmaya çağırıyoruz" dedi.

Montrö Anlaşması ile ilgili Ukrayna'nın savaşa dair resmi belgeleri göndermeye hazır olduğunu bildiren Bodnar, şu anda yalnızca Türk tarafının kararını beklediğinin altını çizdi.

Büyükelçi Bodnar, Türkiye'nin yaptığı açıklamalarla Ukrayna'yı desteklediğini ifade ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Savaş başlaması durumunda Türk tarafı Ukrayna'ya karşı söz konusu tutumdan yana olduğunu da teyit etti. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek teyit edildi. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı silahlı saldırı düzenlemekle beraber devam ettirdiği saldırganlığın kabul edilemez olduğu da ifade edildi. Türk tarafından bu bağlamda yeni açıklamaları da bekliyoruz. Birkaç gün önce yapılan açıklama Ukrayna'ya desteği teyit eden bir açıklama olmakla birlikte kesinlikle Rusya ile Ukrayna arasında dengeli tutum olduğunu göstermiyor. Türkiye'de kimin saldırgan kimin bu saldırganlığın kurbanı olduğunu çok iyi anladıklarına seviniyorum."