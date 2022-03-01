Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi: Zelenski'yi öldürmeye gönderilen "V taburu" yok edildi

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov'un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi öldürmek için gönderdiği "V taburu"nun yok edildiği duyuruldu.

"KİMSEYE NE BAŞKANIMIZI VERİRİZ NE DE TOPRAĞIMIZI"

Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, "Bunların özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veriniz ne de toprağımızı" dedi.

HARKOV BOMBARDIMAN ALTINDA

Rusya'nın en önemli hedeflerinden biri olan Harkov gece gündüz bombardımana tutuluyor. Harkov Valisi Aleg Sinegubov yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaş suçu işlediğini ifade ederek, "Bugün roketler şehrin merkezindeki hastaneye ve üniversiteye düştü. Sivil insanlar eczaneye, markete gidiyorlardı. Aralarında çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetti" dedi.

"BU TARZ HAREKETLER SAVAŞ SUÇUDUR"

Hava saldırısında çok katlı binaların da zarar gördüğünü aktaran Sinegubov, "Hala birçok insan yığınların altında. Bu tarz hareketler savaş suçudur ve en sert şekilde cezalandırılmalıdır. İnsan hayatı en değerli şeydir. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Barışı getireceğiz" dedi.

SABAH DÜZENLENEN SALDIRIDA 10 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya tarafından sabah saatlerinde Harkov'a düzenlenen saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 35'den fazla kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.