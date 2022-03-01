Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi: Zelenski'yi öldürmeye gönderilen "V taburu" yok edildi
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Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Çeçen lider Ramzan Kadirov'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiğini duyurdu. Aleksey Danilov, "Çeçen asıllı Rus askerlerin özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veririz ne de toprağımızı" dedi.
Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov'un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi öldürmek için gönderdiği "V taburu"nun yok edildiği duyuruldu.
Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, "Bunların özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veriniz ne de toprağımızı" dedi.
Rusya'nın en önemli hedeflerinden biri olan Harkov gece gündüz bombardımana tutuluyor. Harkov Valisi Aleg Sinegubov yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaş suçu işlediğini ifade ederek, "Bugün roketler şehrin merkezindeki hastaneye ve üniversiteye düştü. Sivil insanlar eczaneye, markete gidiyorlardı. Aralarında çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetti" dedi.
Hava saldırısında çok katlı binaların da zarar gördüğünü aktaran Sinegubov, "Hala birçok insan yığınların altında. Bu tarz hareketler savaş suçudur ve en sert şekilde cezalandırılmalıdır. İnsan hayatı en değerli şeydir. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Barışı getireceğiz" dedi.
Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya tarafından sabah saatlerinde Harkov'a düzenlenen saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 35'den fazla kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.