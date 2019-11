Ukrayna, Kuşadası'na turizm köprüsü kuruyor

13.11.2019 14:43 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:48

Kuşadası Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Sürdürülebilir Turizm Final Konferansı" ve Kuşadası Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi'nin açılışına katılmak üzere ilçede bulunan Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybıha ile beraberindeki heyet Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti.



Başkan Ömer Günel, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu OleksandrGaman'ın da ararlarında bulunduğu heyeti Kuşadası'nda ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.



Kuşadası Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Sybıha, Başkan Ömer Günel'e Ukrayna devlet yapısı ve kültüründe büyük önem arz eden "gürz" hediye etti.Ukrayna ile Türkiye arasındaki dostluk bağını kuvvetlendirecek her türlü projeye katkı sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini belirten Büyükelçi Sybıha "Ülkemizin Türkiye ile olan ilişkileri her geçen gün daha iyiye gidiyor. Ukrayna'dan Türkiye'ye her yıl yaklaşık 1 buçuk milyon turist geliyor. Türkiye'yi ziyaret eden vatandaşlarımız büyük oranda memnun kalıyor. Vatandaşlarımız genel olarak Antalya ili ve çevresini ziyaret etse de biz Türkiye'yi bütünüyle dolaşmaları yönünde ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle kentiniz Kuşadası'nı vatandaşlarımıza tanıtıyoruz. Çünkü kentiniz çok güzel, görülmesi gereken bir şehir. Kuşadası'nın ülkemiz Ukrayna'da tanıtımına katkı sunmak adına Ukraynalı gazetecileri kentinize davet edebiliriz. Bu proje sayesinde kentinize daha fazla Ukraynalı turist gelecektir. Kentinizden kurulan Kuşadası Ukrayna Dostluk derneğinin faaliyetlerine sunduğunuz katkılar ve dernekle ilişkilerinizden dolayı çok memnunuz" dedi.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Büyükelçi Sybıha ve beraberindeki heyetin ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek "Büyükelçi Sayın Sybıha'nın sözleri beni çok mutlu etti. Türkiye ile Ukrayna birbirine çok benzeyen iki ülke. Ukrayna'yı daha önce birkaç kez ziyaret ettim. En son ziyaretimi Belediye Başkanı olduktan sonra kardeş şehrimiz olan Çerkassi'ye gerçekleştirdim. Çerkassililer de aynı ülkemiz insanları gibi misafirperverlerdi. Ukrayna ile gerçekleştirilecek her türlü olumlu projeye bizlerde katkı sunmaya hazırız. Ayrıca Ukraynalı basın mensuplarını kentimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız. Yarın açılışını yapacağız Kuşadası Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi sayesinde kardeş şehirlerimizle ilişkilerimizi güçlendirecek ciddi projeler üreteceğiz. Biz Ukraynalıları kentimizde daha fazla görmek istiyoruz. Tüm Ukraynalılara kapımız sonuna kadar açık. Sayın Büyükelçi Sybıha ve beraberindeki heyete bizleri kırmayıp davetimize katıldıkları için teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA