Ukrayna, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin sağlık durumundan endişe duyuyor
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, dün baygınlık geçiren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kötüleşen sağlık durumu nedeniyle endişe duyduklarını bildirdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, dün baygınlık geçiren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kötüleşen sağlık durumu nedeniyle endişe duyduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Saakaşvili'nin tam teşekküllü sağlık merkezine yatırılması önerisi yinelendi.
Saakaşvili'nin kötüleşen sağlık durumu nedeniyle endişeli oldukları vurgulanan açıklamada, bir dönem Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanlığını yürüten, Ukrayna vatandaşı Saakaşvili'nin haklarının gözetilmesi ve Ukrayna'ya geri dönmesi konularını takip etmeye devam edecekleri belirtildi.
Başkent Tiflis'teki Gldani semtinde yer alan 18. hapishanenin hastanesinde bulunan ve Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alınmasından bu yana açlık grevini sürdüren eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin dün baygınlık geçirdiği bildirilmişti.
Saakaşvili'nin gözaltına alınması
Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınmış ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri