Ukrayna, Ermenistan'a yapılan uçuşları durdurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ukrayna, Ermenistan'a yapılan uçuşları durdurdu

27.09.2020 21:39 | Son Güncelleme: 27.09.2020 22:10
Ukrayna, Ermenistan'a yapılan uçuşları durdurdu

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan topraklarına saldırmasıyla bölgede başlayan gerilim üzerine Ukrayna Havayolları, Ermenistan'a olan tüm uçuşları geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan topraklarına saldırmasıyla bölgede başlayan gerilim üzerine Ukrayna Havayolları, Ermenistan'a olan tüm uçuşları geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına top atışlarıyla saldırması sonrası bölgede tansiyon yükselmiş, Ukrayna, Pakistan ve Türkiye Azerbaycan'ın yanında olduklarını bildirmişti. Ukrayna Havayolları ise bölgede artan gerilimin ardından Ermenistan'ın başkenti Erivan'a yapılan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Havayolları, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan ihtilafın şiddeti göz önüne alınarak. Ukrayna Havayolları Risk Yönetim Merkezi Erivan'a yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı. Ayrıca yarın saat 17: 00'de Kiev'den Erivan'a gerçekleşmesi planlanan uçuşun yolcuları ile iletişime geçilecek ve kendilerine tüm destekler sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Havayolları, korona virüs salgını nedeni ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye durdurulan seferlerin ise 4 Ekim tarihinde tekrar başlayacağını hatırlatarak, şirketin Risk Yönetim Merkezi'nin bölgedeki durumun yeniden değerlendireceğini aktardı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mert Fırat Ebru Şallı Hazal Kaya İbrahim Tatlıses
Spor Babel Arda Turan Eddie Newton Mbaye Diagne Mehmet Özdilek
Daha Fazla Ateş Sivil Ermeni Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ukrayna, Ermenistan'a yapılan uçuşları durdurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 22:10:35. #1.14#
title