Ukrayna erken genel seçime gidiyor: Seçim hakkında bilmeniz gerekenler

Ukrayna'da üç ay önce yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan eski komedyen Vladimir Zelenskiy'nin göreve gelir gelmez meclisi feshetmesi nedeniyle ülkede pazar günü erken genel seçim yapılıyor. Mecliste desteğin olmamasından dolayı Zelenskyi kendi politikalarını uygulayamıyor veya bakan atayamıyordu. Çünkü tüm bunların mecliste onaylanması gerekiyor.

Hangi partiler yarışıyor?

Anketlere göre Zelenskiy'nin "Halkın Hizmetkarı" partisinin yüzde 40-50 arasında oy alması bekleniyor. Gözler partinin mecliste çoğunluğu sağlayıp sağlayamacağına çevrilmiş durumda. Kurulu düzen karşıtı söylemleriyle öne çıkan parti yeni milletvekillerin meclise gireceği taahhüdünde bulunuyor. Zelenskiy devlet başkanı seçilmesinden bu yana Batı yanlısı bir portre çizerek ekonomik reform sözü verirken daha önce komedi şovunu yayımlanan televizyon kanalının sahibi oligark Igor Kolomoisky ile yakın ilişkisine ise şüphe çekiyor. Vladimir Zelenskiy yargı, polis ve seçim sisteminde radikal reformlar yaparak ülkede devlete güveni yeniden tesis etme sözü veriyor. Euronews.com'da Görüntüle