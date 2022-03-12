Ukrayna Dışişleri: Rusya, Mariupol'de içinde çocuk ve Türklerin de olduğu Kanuni Sultan Süleyman Camii'ni bombaladı

Rusya- Ukrayna savaşının 17. gününde çatışmalar daha da şiddetlendi. Ukrayna ordusu ve sivil halk direnişini sürdürmeye devam ederken, dün Rus ordusunun Mariupol'de, 34'ü çocuk 86 Türk vatandaşının sığındığı bir caminin çevresini bombaladığı haberi ulaşmıştı. Habere göre; Türk vatandaşları yoğun bombardıman nedeniyle camii de mahsur kaldı.

UKRAYNA'DAN YENİ AÇIKLAMA: RUS ORDUSU CAMİYİ VURDU

Bugün konu hakkında yeni bir açıklama daha geldi. Söz konusu caminin Kanuni Sultan Süleyman Camisi olduğunu belirten Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın camiyi vurduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklamasında "Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Roksolana'nın (Hürrem Sultan) camisi Rus işgalciler tarafından bombalandı. Aralarında Türkiye vatandaşlarının da bulunduğu 80'den fazla yetişkin ve çocuk bombardımandan saklanıyor." denildi.

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Şu an için bir can kaybı olup olmadığı konusunda net bir bilgi yok. Caminin bulunduğu bölgenin yoğun ateş altında olduğu ve çatışmaların giderek camiye yaklaştığı belirtiliyor.

UKRAYNA'DAN 13 BİN 719 TÜRK TAHLİYE EDİLDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Lviv, Kiev, Kremençuk ve Dnipro bölgelerinden tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 13 bin 719 olduğunu açıklamıştı.