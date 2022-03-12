Ukrayna Dışişleri: Rusya, Mariupol'de içinde çocuk ve Türklerin de olduğu Kanuni Sultan Süleyman Camii'ni bombaladı
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusunun Mariupol'da bulunan ve içinde Türklerin mahsur kaldığı Kanuni Sultan Süleyman Camii'ni bombaladığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre caminin içinde aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 80'den fazla kişi saklanıyor. Şu an için olayda ölü ya da yaralı olduğu bilinmiyor.
Rusya- Ukrayna savaşının 17. gününde çatışmalar daha da şiddetlendi. Ukrayna ordusu ve sivil halk direnişini sürdürmeye devam ederken, dün Rus ordusunun Mariupol'de, 34'ü çocuk 86 Türk vatandaşının sığındığı bir caminin çevresini bombaladığı haberi ulaşmıştı. Habere göre; Türk vatandaşları yoğun bombardıman nedeniyle camii de mahsur kaldı.
Bugün konu hakkında yeni bir açıklama daha geldi. Söz konusu caminin Kanuni Sultan Süleyman Camisi olduğunu belirten Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın camiyi vurduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklamasında "Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Roksolana'nın (Hürrem Sultan) camisi Rus işgalciler tarafından bombalandı. Aralarında Türkiye vatandaşlarının da bulunduğu 80'den fazla yetişkin ve çocuk bombardımandan saklanıyor." denildi.
Şu an için bir can kaybı olup olmadığı konusunda net bir bilgi yok. Caminin bulunduğu bölgenin yoğun ateş altında olduğu ve çatışmaların giderek camiye yaklaştığı belirtiliyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Lviv, Kiev, Kremençuk ve Dnipro bölgelerinden tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 13 bin 719 olduğunu açıklamıştı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022