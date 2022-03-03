Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Hava sahasının tamamen kapatılmasını istiyorum çünkü sadece Rusya'dan değil Belarus'tan da füzeler atılıyor,... - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Hava sahasının tamamen kapatılmasını istiyorum çünkü sadece Rusya'dan değil Belarus'tan da füzeler atılıyor,...

AA, Tolga Özgenç - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Hava sahasının tamamen kapatılmasını istiyorum çünkü sadece Rusya'dan değil Belarus'tan da füzeler atılıyor, İskender füzesi atılıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Hava sahasının tamamen kapatılmasını istiyorum çünkü sadece Rusya'dan değil Belarus'tan da füzeler atılıyor, İskender füzesi atılıyor"

AA / Tolga Özgenç - Güncel

İskender, Ukrayna, Belarus, Rusya, Güncel, Haberler

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