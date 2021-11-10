Ukrayna'dan Nikaragua'nın Kırım'da diplomatik temsilcilik açmasına yaptırım

Ukrayna yönetimi, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Nikaragua'nın diplomatik temsilcilik açmasına ilişkin 8 kişiyi yaptırım listesine aldı.

Ukrayna Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, yaptığı açıklamada, 4 Rus 4 Nikaragua vatandaşının, Nikaragua'nın Kırım'da diplomatik temsilcilik açmasıyla bağlantılı yaptırım listesine alındığını aktardı.

Geçen sene Nikaragua'nın Kırım'a fahri konsolosluk açacağı duyurulmuş, Ukrayna makamları ise böyle bir adıma yaptırımla karşılık verileceğini açıklamıştı.

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