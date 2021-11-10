Ukrayna'dan Nikaragua'nın Kırım'da diplomatik temsilcilik açmasına yaptırım - Haberler
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Ukrayna'dan Nikaragua'nın Kırım'da diplomatik temsilcilik açmasına yaptırım

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna'dan Nikaragua'nın Kırım'da diplomatik temsilcilik açmasına yaptırım

Ukrayna yönetimi, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Nikaragua'nın diplomatik temsilcilik açmasına ilişkin 8 kişiyi yaptırım listesine aldı.

Ukrayna yönetimi, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Nikaragua'nın diplomatik temsilcilik açmasına ilişkin 8 kişiyi yaptırım listesine aldı.

Ukrayna Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, yaptığı açıklamada, 4 Rus 4 Nikaragua vatandaşının, Nikaragua'nın Kırım'da diplomatik temsilcilik açmasıyla bağlantılı yaptırım listesine alındığını aktardı.

Geçen sene Nikaragua'nın Kırım'a fahri konsolosluk açacağı duyurulmuş, Ukrayna makamları ise böyle bir adıma yaptırımla karşılık verileceğini açıklamıştı.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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