Ukrayna'dan KGAÖ birliklerine ülkede kalmak için belirlenen süreyi geçirmeme çağrısı - Haberler
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Ukrayna'dan KGAÖ birliklerine ülkede kalmak için belirlenen süreyi geçirmeme çağrısı

Ukrayna'dan KGAÖ birliklerine ülkede kalmak için belirlenen süreyi geçirmeme çağrısı
AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'a gelen çoğunluğu Rus birliklerinden oluşan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücünün ülkede kalmak için belirlenen süreyi geçirmemesi gerektiğini bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'a gelen çoğunluğu Rus birliklerinden oluşan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücünün ülkede kalmak için belirlenen süreyi geçirmemesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kazakistan'daki durumun yakından takip edildiği belirtildi.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kazakistan'ın birçok şehrinde ortaya çıkan şiddetin kınandığı açıklamada, hayatını kaybedenler için başsağlığı dilendi.

Kazakistan'ın davetiyle çoğunluğu Rus birliklerinden oluşan yabancı askeri güçlerin ülkeye konuşlandığı hatırlatılan açıklamada, birliklerin Kazakistan'ın egemenliğine saygı duyması ve ülkede kalmak için belirlenen süreyi geçirmemesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın Kazakistan'daki vatandaşlarının çıkarlarını korumaya devam edeceği kaydedildi.

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AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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