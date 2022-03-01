Ukrayna'da Rus konvoyu patlatıldı, ortalık cehenneme döndü

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalde 6. günde önemli gelişmeler yaşandı. Avrupa Parlamentosu'na video konferans yoluyla bağlanan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Avrupa ülkelerinden yardım isteyerek, Putin'le savaşlarını sürdüreceklerini belirtti.

RUSLARIN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Direnmekte kararlı olan Ukraynalılar, işgalci güçlere karşı tüm gücünü kullanırken, Ruslar da Kiev'deki ilerleyişini sürdürmeye çalışıyor. Dinyeper Nehri kıyısına ulaşmaya çalışan işgalci Rus birlikleri, Kiev'in 40 km batısında bulunan Borodyanka'da bomba yağmuruna tutuldu.

6 ASKERİ ARACI İMHA ETTİLER

Ukrayna'ya bağlı askerler, ilerleyişini sürdüren işgalci Rus güçlerinin içerisinde bulunduğu 6 askeri aracı imha etti. Rus askerlerin içerisinde yer aldığı araçlarda kaç kişinin öldüğü veya kaç kişinin yaralandığı bilgisi henüz net değil.