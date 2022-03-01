Ukrayna'da Rus konvoyu patlatıldı, ortalık cehenneme döndü - Haberler

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Ukrayna'da Rus konvoyu patlatıldı, ortalık cehenneme döndü

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Dünya
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Ukrayna'ya işgal başlatan Rus güçleri, Luhansk ve Donetsk bölgelerinden girmelerinin ardından Kiev'deki ilerleyişini sürdürüyor. Son olarak şehrin 40 km batısında bulunan Borodyanka'dan Dinyeper Nehri kıyısına ulaşmaya çalışan işgalci Rus birliklerine ait konvoy, Ukraynalılar tarafından patlatıldı. 6 askeri aracın bulunduğu konvoyda ölü ve yaralı sayısı belli değil.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalde 6. günde önemli gelişmeler yaşandı. Avrupa Parlamentosu'na video konferans yoluyla bağlanan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Avrupa ülkelerinden yardım isteyerek, Putin'le savaşlarını sürdüreceklerini belirtti.

Ukrayna'da Rus konvoyu patlatıldı, ortalık cehenneme döndü

RUSLARIN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Direnmekte kararlı olan Ukraynalılar, işgalci güçlere karşı tüm gücünü kullanırken, Ruslar da Kiev'deki ilerleyişini sürdürmeye çalışıyor. Dinyeper Nehri kıyısına ulaşmaya çalışan işgalci Rus birlikleri, Kiev'in 40 km batısında bulunan Borodyanka'da bomba yağmuruna tutuldu.

Ukrayna'da Rus konvoyu patlatıldı, ortalık cehenneme döndü

6 ASKERİ ARACI İMHA ETTİLER

Ukrayna'ya bağlı askerler, ilerleyişini sürdüren işgalci Rus güçlerinin içerisinde bulunduğu 6 askeri aracı imha etti. Rus askerlerin içerisinde yer aldığı araçlarda kaç kişinin öldüğü veya kaç kişinin yaralandığı bilgisi henüz net değil.

Ukrayna'da Rus konvoyu patlatıldı, ortalık cehenneme döndü

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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