Ukrayna'da Kovid-19'un omicron varyantı saptandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'da Kovid-19'un omicron varyantı saptandı

Ukrayna'da Kovid-19'un omicron varyantı saptandı
AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının ilk vakası kayda geçti.

Ukrayna'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının ilk vakası kayda geçti.

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko Facebook'tan yaptığı açıklamada, varyantın saptandığı kişinin Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönmüş olduğunu kaydetti.

Omikron varyantının Ukrayna'da saptandığını duyuran Lyaşko, hastanın tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Ülkede son 24 saatte 7 bin 503 kişide virüse rastlanırken, 288 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title