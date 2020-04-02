Ukrayna'da koronavirüs tedbirleri
Ukrayna'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde, başkent Kiev'in ana caddeleri ve meydanlarının boş olduğu gözlendi.
02.04.2020 19:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:40
Ukrayna'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde, başkent Kiev'in ana caddeleri ve meydanlarının boş olduğu gözlendi. Dışarı çıkan Ukraynalıların ise genellikle maske taktığı görüldü.
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Kaynak: AA