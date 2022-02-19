Ukrayna'da kazan kaynıyor! Rus yanlısı Donetsk'te genel seferberlik ilan edildi

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Rusya yanlısı güçler Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı yönetim oluşturmuştu. Son haftalarda Ukrayna ve Rusya arasında gerilen ipler, savaş söylentilerini ortaya çıkarmış; tarafların askeri yığınak yapmasına sebep olmuştu.

DÜN AKŞAM RUS YANLILARININ OLDUĞU YERDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

ABD ise her fırsatta Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını ifade ederken dün akşam Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlayan aracın Donetsk komutanı Denis Sinenkov'a ait olduğu belirtildi. Sinenkov'un şans eseri o esnada araçta olmadığı ifade edildi. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta bulunan Donetsk ve Lugansk yönetimlerin temsilcileri, Ukrayna'nın bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti.

DONETSK LİDERİ SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Donetsk'in ayrılıkçı lideri Denis Puşilin, bölgede genel seferberlik ilan etti. Puşilin, gözlemcilerin doğu Ukrayna'daki çatışmalarda büyük bir artış olduğu konusunda uyarmalarının ardından yaptığı bir video açıklamasında, "Yedeklerde bulunan yurttaşlarımı askerlik ofislerine gelmeye çağırıyorum. Bugün genel seferberlik hakkında bir kararname imzaladım." ifadelerini kullandı.

Puşilin dün de sivillerin bölgeden ayrıldığını duyurmuştu.

BİDEN: RUSYA, UKRAYNA'YI HEDEF ALACAK

Rus güçlerinin önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya saldırma niyetiyle hazırlık yaptığını ifade eden ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alacaklarını bekliyoruz. Bir çatışma arzu ettiğimiz için değil. Bu tür bir hareketi engellemeye çalıştığımız için. Rusya bunu uygularsa çok ciddi felaketten mesul olacaktır. ABD, müttefiklerimiz ve NATO Ukrayna'nın topraklarını koruyacaktır. Asker göndermeyeceğiz ama Ukrayna halkına destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.