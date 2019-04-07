Ukrayna'da Gündem Zelenskiy-Poroşenko Tartışması: Sahte Biletler Çıktı, Tişört Basıldı

Ukrayna, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yarışacak olan Vladimir Zelenskiy ile Petro Poroşenko'nun statta yapılması beklenen canlı yayın tartışmasına odaklandı. İki adayın fotoğraflarının olduğu tişörtler basıldı, 'stat buluşması' için internette sahte biletler satışa çıkarıldı.

Ukrayna'da geçen hafta ilk tur devlet başkanlığı seçimlerinde en fazla oyu alarak ikinci tura yükselen ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ile Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun, seçim öncesi yapmaları beklenen canlı yayın tartışması ülkenin gündeminde. Canlı yayında tartışma teklifini kabul eden Zelenskiy'nin, Poroşenko'yu Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda buluşmaya çağırdığı videosunu üç günde milyonlarca kişi izledi. Poroşenko'ya çektiği videoyla yanıt veren Poroşenko, "Statsa stat, bekliyorum. Delikanlı olun, karşıma çıkın" demişti.

SAHTE BİLETLER SATIŞTA

Zelenskiy ile Poroşenko'nun Kiev'deki 70 bin kişilik Olimpiyat Stadı'nda tartışıp tartışmayacağı henüz kesinleşmezken, internette ünlü ilan sitelerinde 'Zelenskiy-Poroşenko buluşması' için sahte biletler satılmaya başlandı. Gelen şikayetler üzerine bu ilanlar kaldırıldı. Stat yönetimi, Zelenskiy-Poroşenko tartışmasının biletlerinin satışa çıkarılması için kendilerine çok sayıda talep geldiğini, yurt dışından birçok kişinin de bu tartışmayı izlemek için Ukrayna'ya gelmeyi planladığını açıkladı.

BAKAN DA TİŞÖRTLE POZ VERDİ

Kiev'de ayrıca Zelenskiy ile Poroşenko'nun fotoğraflarının yer aldığı ve Poroşenko'nun 'Statsa stat' sözünün yazıldığı tişörtler satışa çıktı. Altyapı Bakanı Vladimir Omelyan da bu tişörtü giyerek, fotoğrafını Facebook hesabından paylaştı.

"STAT ŞOVUNUN MALİYETİ 1 MİLYON DOLAR"

Ukrayna basını, iki adayın Olimpiyat Stadı'nda halkın önünde karşı karşıya gelmesi beklenen canlı yayın programının maliyetini yaklaşık 1 milyon dolar olarak hesapladı. Merkez Seçim Komitesi, statta yapılacak bir canlı yayının Seçim Yasası'na uygun olmadığını, etkinliğin masraflarının kamu bütçesinden karşılanamayacağını açıkladı. Bu buluşmanın olması halinde, masrafları adaylar kendileri ödeyecek.

Ukrayna'da 31 Mart'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Zelenskiy yüzde 30,23, Poroşenko yüzde 15,95 oyla ikinci tura kaldı. Ukrayna halkı 21 Nisan'da seçimin ikinci turu için sandık başına gidecek. - Kerem

Kaynak: DHA