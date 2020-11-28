Çöp evde yaşıyorlardı! Büyüklerinden şiddet gören 4 çocuk polisi arayarak kendilerini kurtardı
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Çöp evde yaşıyorlardı! Büyüklerinden şiddet gören 4 çocuk polisi arayarak kendilerini kurtardı

28.11.2020 15:00 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:38
Çöp evde yaşıyorlardı! Büyüklerinden şiddet gören 4 çocuk polisi arayarak kendilerini kurtardı

Ukrayna'da polisi arayan dört çocuk, çöp dolu evden kurtarılmak istediğini söyledi. Devlet himayesine alınan çocukların babasının annelerinden ayrıldıktan sonra başka bir kadınla evlendiği ve aynı evde başka akrabalarla yaşadıkları öğrenilirken, evdeki tüm yetişkinlerin çocuklara şiddet uyguladığı öğrenildi.

Dnipro şehrindeki Mostovaya caddesi üzerinde bir evde yaşayan 4 çocuk, polisi arayarak evlerinden kurtulmak istediklerini söyledi. Adrese giden polis önce evin bahçesindeki çöp birikintileri, daha sonra evin içerisinde çöp yığınları ile karşılaştı.

Olay yerine ambulans çağrılırken, evde bulunan 7, 9, 11, 13 ve 14 yaşlarındaki çocuklar hastaneye götürülerek muayene edildi.

Ukrayna'da çöp yığınıyla dolu evden kurtulmaya çalışan çocuklar polisi aradı

TÜM YETİŞKİNLER ŞİDDET UYGULUYORMUŞ

Çocuklar anneleri ile babalarının ayrıldıklarını, babalarının daha sonra başka bir kadınla evlendiğini ve aynı evde amcaları ve yengelerinin de yaşadığını söyledi. Çocukların evde yaşayan tüm büyüklerin kendilerine şiddet uyguladığını anlatması üzerine polis, baba, üvey anne, amca ve yengeyi gözaltına aldı.

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Ukrayna'da çöp yığınıyla dolu evden kurtulmaya çalışan çocuklar polisi aradı

KAPIYI ÜSTLERİNE KİLİTLEYİP GEZMEYE GİDİYORLARMIŞ

Söz konusu kişilerin çocukları evde bırakıp gezme gittiği ve kapıyı çocukların üzerine kilitlediği anlaşıldı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 çocuğun devlet himayesi altında tutulacağı ve çocuklara şiddet uygulayan aile büyükleri ile ilgili işlemlerin devam ettiğini duyuruldu.

Ukrayna'da çöp yığınıyla dolu evden kurtulmaya çalışan çocuklar polisi aradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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