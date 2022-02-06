Ukrayna - Belarus sınırındaki askeri hareketlilik uydudan görüntülendi
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Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz çözülemezken, Belarus sınırındaki hareketlilik dikkat çekti. Ukrayna sınırına 50 kilometre uzaklıkta gerçekleşecek tatbikat için Rusya, bölgeye 30 bin Rus askeri ile birlikte S-400 hava savunma sistemi ve Su-35 savaş uçağı gibi birimlerini de yolladı. Askeri hareketlilik, uydu görüntülerine yansıdı.
Savaşın eşiğine gelen Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik devam ederken Belarus sınırındaki askeri hareketlilik, uydu görüntülerine yansıdı.
Belarus ile Rusya arasında 10-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli tatbikat kapsamında 30 bin Rus askeri de yer alıyor.
Ukrayna sınırına 50 kilometre uzaklıkta gerçekleşecek olan tatbikat için Rusya, askerlerin yanında S-400 hava savunma sistemleri, Pantsir-S hava savunma füze sistemleri ve Su-35 savaş uçaklarını da Belarus'a gönderdi.
4 Şubat tarihinde Yelsk, Rechitsa ve Luninets yakınlarındaki uydu görüntülerindeki tatbikat için NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Soğuk Savaş'tan bu yana bölgedeki en büyük konuşlandırma" ifadelerini kullanmıştı.