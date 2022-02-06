Ukrayna - Belarus sınırındaki askeri hareketlilik uydudan görüntülendi

Savaşın eşiğine gelen Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik devam ederken Belarus sınırındaki askeri hareketlilik, uydu görüntülerine yansıdı.

30 BİN RUS ASKERİ GÖNDERİLDİ

Belarus ile Rusya arasında 10-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli tatbikat kapsamında 30 bin Rus askeri de yer alıyor.

UKRAYNA SINIRINA 50 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Ukrayna sınırına 50 kilometre uzaklıkta gerçekleşecek olan tatbikat için Rusya, askerlerin yanında S-400 hava savunma sistemleri, Pantsir-S hava savunma füze sistemleri ve Su-35 savaş uçaklarını da Belarus'a gönderdi.

"SOĞUK SAVAŞ'TAN BU YANA EN BÜYÜK KONUŞLANMA"

4 Şubat tarihinde Yelsk, Rechitsa ve Luninets yakınlarındaki uydu görüntülerindeki tatbikat için NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Soğuk Savaş'tan bu yana bölgedeki en büyük konuşlandırma" ifadelerini kullanmıştı.

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