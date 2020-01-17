Ukrayna Başbakanı, 'telekulak' skandalı sonrası istifa etti

17.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:58

Ukrayna Başbakanı Oleksiy Gonçaruk istifasını sunduğunu duyurdu. Gonçaruk'un, kendisine ait olduğu iddia edilen ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi eleştirdiği ses kayıtları son günlerde gündemdeydi.

Ukrayna Başakanı Oleksiy Gonçaruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben, devlet başkanının programını hayata geçirmek için göreve geldim. Devlet başkanına karşı saygı ve güvenimle ilgili her türlü şüpheyi ortadan kaldırmak için istifamı hazrladım ve başkana sundum" ifadelerine bulundu.

Geçtiğimiz günlerde internete sızdırılan ve Başbakan Gonçaruk'un, Devlet Başkanı Zelenski hakkında eleştirilerde bulunduğu iddia edilen telefon kayıtları ülke gündemine oturmuştu. Gonçaruk'a ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarında konuşan kişinin, bir Merkez Bankası yetkilisiyle yaptığı belirtilen telefon görüşmesinde, Zelenski'nin ekonomiye dair 'çok ilkel bir görüşe' sahip olduğunu söylediği ve devlet başkanına karşı eleştiriler getirdiği duyulmaktaydı.

Gonçaruk, daha önce yaptığı açıklamada, ülkedeki bazı etki gruplarının devlet başkanı ve başbakana karşı karalama kampanyası başlattıklarını iddia etmişti. İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi, ses kayılarının montaj olup olmadığının kontrol edilmesi talebiye itihbarat servisi SBU'ya başvurmuştu.

Geçen ağustos ayında göreve başlayan 35 yaşındaki Oleksiy Gonçaruk, Ukrayna'nın bugüne kadarki en genç başbakanıydı.

Kaynak: DHA