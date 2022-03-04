Ukrayna'dan oyun ve e-spor şirketlerine Rusya'dan çekilme çağrısı

Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı tepki gösterip yaptırım uygulayan birçok teknoloji şirketlerinin yanı sıra oyun ve espor şirketleri de yaptırımlar uyguluyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda özellikle Xbox ve PlayStation'ı etiketleyerek tüm oyun geliştirici şirketlerinden ve espor platformlarından Rusya'dan geçici olarak çekilmelerini istedi.

RUSYA İÇİN OYUN VE ESPOR YAPTIRIMLARI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Fedorov'un paylaştığı görselde tüm oyun geliştiricisi ve espor platformlarına seslendi. Fedorov, "Tüm Rus ve Belarus hesaplarını geçici olarak engellemenizi, Rus ve Belarus takımlarını ve tüm oyuncularını uluslararası espor etkinliklerine katılımını geçici olarak durdurmanızı ve Rusya ve Belarus'taki tüm uluslararası etkinlikleri iptal etme çağrısında bulunuyorum." sözlerine yer verdi.

"DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Fedorov, "Rusya Federasyonu ülkeme aldatıcı ve çirkin bir askeri saldırı gerçekleştirdi! 2022 yılında füzelerin Avrupa'nın kalbindeki yerleşim yerlerine, anaokullarına ve hastanelere saldırdığını hayal edin" sözleriyle başlayan Fedorov, zırlı birliklerin ve halkın savaşın sonuna kadar Ukrayna'yı savunacağını ancak, desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.