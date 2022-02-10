Ukrayna askerleri olası Rus savaşına karşı eğitim görüyor - Haberler
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Ukrayna askerleri olası Rus savaşına karşı eğitim görüyor

AA, Wolfgang Schwan - Güncel
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Donbas'ta tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.

Donbas'ta tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor. Rusya, Ukrayna'yı işgal hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları reddetmesine rağmen bölgede askeri varlık ve hareketliliğini artırdı. Ukrayna ordusunun da 120 bin asker ve askeri teçhizatı Donbas temas hattı yakınına doğru sevk ettiği belirtiliyor. Donetsk'te konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri, BMP-2 türü zırhlı piyade savaş araçları ile eğitim görüyor.

Ukrayna askerleri olası Rus savaşına karşı eğitim görüyor

Ukrayna askerleri olası Rus savaşına karşı eğitim görüyor

Ukrayna askerleri olası Rus savaşına karşı eğitim görüyor

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, İşgal, Rusya, Güncel, Haberler

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