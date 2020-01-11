UİGAD Akademi'de internet medyasının sorunları ele alındı

11.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:10

Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (UİGAD) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlenen panelde internet medyasının sorunları masaya yatırıldı.

"UİGAD Akademi" programı Üsküdar Üniversitesi Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen panelle başladı. Panele; Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Lafçı, Sultanbeyli Esnaf Odası Başkanı Ömer Erdoğan ve başkan vekili Erol Koç, Show TV Haber Müdürü Rıdvan Bıyık, Gazeteci Yazar Fikri Akyüz, Gazeteci Yazar Soner Kartal, Stratejist Alper Esen, Anadolu 2071 Dernek Başkanı Bekir Tiryaki, Av. Serra Taşköprü, UİGAD Başkan Vekili Binnur Güvener, UİGAD Genel Saymanı Serpil Ayan, UİGAD Genel Başkan Yardımcısı Gökhan İzgi, UİGAD Yönetim Kurulu Üyeleri Savaş Karan, Cansu Güney ve Özgür Bülbül, UİGAD İstanbul İl Başkanı ve Marmara Bölge Sorumlusu Emrullah Güvener, UİGAD Üyesi ve aynı zamanda UİGAD Akademi öğrencisi Amine Öncül, Cansu Tv Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Güney katıldı.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ELE ALINDI

Panelde, internet medyasının sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Panele konuşmacı olarak katılan Milat gazetesi yazarı Fırat İpek, ulusal medyanın sorunlarını değerlendirdi. Yenigün gazetesi yazarı Mehmet Ali Elmacı ise, yerel medyanın sorunları hakkında bilgilendirme yaptı. UİGAD Genel Sekreteri Selçuk Taşdemir Türk medyasının genel sorunlarını ele alırken, UİGAD Genel Başkan Yardımcısı İpek Yiğit de internet medyasının sorunları hakkında konuştu.

KAYMAKAM KUBİLAY'DAN TEBRİK

Yürütülen projelerde yerel basının kamuoyu oluşturma noktasında önemine değinen Kaymakam Kubilay basın camiasında görev yapmakta olan tüm gazetecilerin 10k Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, UİGAD Akademi'nin İletişim Fakültesi öğrencilerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Panel, plaket ve çiçek takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

İşte UİGAD'ın düzenlediği panelden kareler;