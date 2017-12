Üid'in Yeni Başkanı Alioğlu Oldu

Ali Alioğlu Gaziantep Ülkücü İşçiler Derneği Başkanlığına atandı. Ülkücü İşçiler Derneği Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Süleyman Arslan hafta sonu Gaziantep'e gelerek, ÜİD İl Başkanı Servet Değnekli'nin yoğun işleri dolayısı ile boşalttığı koltuğa Ali Alioğlu'nu atadı.



Ülkücü İşçiler Derneği Genel Başkanı Hakan Kandemir'in onayıyla ÜİD Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Süleyman Arslan Gaziantep'te Ülkücü İşçiler Derneği İl Başkanlığına Ali Alioğlu'nun atanmasının yanı sıra Bölge Başkan Yardımcılığına ise İbrahim Halil Sarı getirildi. Arslan, "Yeni başkanımız Ali kardeşime başarılar diliyorum. Eski başkanımız Servet Değnekli kardeşim üzerine düşeni yapmış ancak yoğun işleri dolayısıyla görevi bırakmak zorunda kalmıştır. Görev süresince bizlere verdiği destek ve emekten dolayı teşekkür ederim. Bundan sonra ki süreçte de her daim yanımızda olacağından şüphem yoktur. Yeni başkanımız da Gaziantep'te her geçen gün hızla büyüyen ve ilerleyen derneğimize çok katkı sunacağını biliyorum. Yine Gaziantep'te bizlere destek veren yöneticimiz İbrahim Halil Sarı kardeşimi de Güneydoğu Anadolu Bölge Başkan yardımcılığına atamasını yaptık. Burada birlik ve beraberlik içerisinde sürdüreceğimiz çalışmalarımız üzerinde fikir birlikteliğine vardık. Yeni projelerle yeni dönemde yine ilklere imza atacağız. Kalbimiz, yüreğimiz işçilerimizle birlikte atmaya devam edecektir. Atamalarımız teşkilatlarımıza hayırlara vesile olur inşallah. Tüm işçilerimizi derneğimize bizimle birlikte yürümeye davet ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından Ülkücü İşçiler Derneği üyeleri hep birlikte yeni başkanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP