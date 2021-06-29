Uğurtan Sayıner son yolculuğuna uğurlandı
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Uğurtan Sayıner son yolculuğuna uğurlandı

Uğurtan Sayıner son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de iki gün önce vefat eden Bizimkiler dizisinin Cemil karakteri Uğurtan Sayıner, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de iki gün önce vefat eden Bizimkiler dizisinin Cemil karakteri Uğurtan Sayıner, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Efsaneleşen dizi Bizimkiler'de Cemil karakterine hayat veren Uğurtan Sayıner (77), 27 Haziran günü Karşıyaka ilçesi Donanmacı Mahallesi'nde oyuncu arkadaşları Osman Cavcı ve Şehmus Yığın ile birlikte yaşadığı evde hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı sebeplerden rahatsızlığı bulunan Sayıner'in vefatı sanatçıları ve sanatseverleri üzerken, usta sanatçının cenazesi Beşikçioğlu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Sayıner'in sanatçı dostları, yakınları ve sevenleri katıldı. Sayıner'in cenazesi Doğançay Mezarlığı'na defnedilecek.

(Ceren Atmaca - Halil Karahan - Yunus Emre Akbaba/ İHA)

Uğurtan Sayıner son yolculuğuna uğurlandı
Uğurtan Sayıner son yolculuğuna uğurlandı
Uğurtan Sayıner son yolculuğuna uğurlandı
Uğurtan Sayıner son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
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