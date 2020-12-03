Uğurdağ: "Süreci el birliği ile aşacağız"
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Uğurdağ: "Süreci el birliği ile aşacağız"

03.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:34
Uğurdağ:

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, pandemi tedbirleri sebebiyle özellikle gıda ticareti yapan küçük esnafın zarar görmemesi için hazırladıkları raporu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ilettiklerini dile getirdi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, pandemi tedbirleri sebebiyle özellikle gıda ticareti yapan küçük esnafın zarar görmemesi için hazırladıkları raporu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ilettiklerini dile getirdi.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, son açıklanan koronavirüs tedbirleri neticesinde gıda sektöründe bulunan pastahane, kafe, restoran vb. işletmelerin büyük oranda etkilendiğini, bu noktada mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla hazırladıkları raporu Bakanlıklara iletilmek üzere TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teslim ettiklerini ifade etti. Başkan Uğurdağ, bu zorlu sürecin hep beraber el ele geçilmesi gerektiğini de aktardı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Dünya genelinde ciddi sorunlara neden olan ve halen etkisini sürdüren Covid-19 pandemi süreci ile ilgili toplumun ve ekonominin en az şekilde zarar görmesi ve alınan yaraların kapatılabilmesi adına çalışmalar sürdürülüyor. Pandemi tedbirleri kapsamında kapanan veya ciddi ciro kaybı yaşayan işletmelerimizin ilave desteklere ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bu işletmelere kira, vergi, prim, kredi giderleri ve ödemeleri için doğrudan hibe desteği verilmesi gerekiyor. Devletimiz, yerel yönetim ve tüm kurumlarımız, ekonomimizin can damarları olan küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin yanında ve destekçisi olmalıyız. Bu noktada özellikle küçük esnaflarımız, kafeler, restoranlar, bakkallar, lokantalar, pastaneler, büfeler gibi yiyecek ve içecek mekanlarının, pandemi sürecindeki kısıtlamalar ile ilgili yaşanan ekonomik sıkıntılarını ve sorunlarını içeren raporunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na sunduk. Sorun ve çözüm önerilerini Bakanlarımıza ileten ve her zaman bizlerin yanında yer alan TOBB Başkanım Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederiz. Gerekli çalışmaların yapılarak küçük esnaflarımızın ve mağduriyet yaşayan tüm vatandaşlarımızın dikkate alınarak gerekli kolaylıkların sağlanacağına olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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