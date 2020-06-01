Uğurdağ: "İnegöl'ün yanındayız"
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Uğurdağ: "İnegöl'ün yanındayız"

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, tüm ülkenin aynı anda koronavirüse karşı mücadele ettiğini ve sağlığımız için fedakarlıklar yapıldığını belirterek, "Şimdi normalleşme zamanı.

Uğurdağ:
01.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:55

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, tüm ülkenin aynı anda koronavirüse karşı mücadele ettiğini ve sağlığımız için fedakarlıklar yapıldığını belirterek, "Şimdi normalleşme zamanı. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar üyemizin yanında olduk, tabi ki bundan sonra da yanında olacağız. Yeni normal sürecimiz başlıyor. Bütün sektörlerimize esnaf ve sanayicimize hayırlı olsun, bereketli olsun" dedi.

Yaklaşık 2,5 aydır bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık açısından büyük sıkıntılara sebebiyet veren Covid-19 salgınında 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine başlandığını belirten İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "2,5 aylık süreçte hem sağlık hem de ekonomi açısından birçok zorlukla karşı karşıya kaldık. Bu süreçte, ilçemizde sağlık açısından başarılı bir idare ortaya koyan mülki amirlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ekonomik anlamda da birçok esnafımız ve sanayicimiz sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar. Fakat hiçbir şekilde şikayet ve eleştiride bulunmadan sabırlı ve metanetli bir tutumla süreci hep beraber aşmaya çalıştık. 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme dönemimizle birlikte işyerlerimiz faaliyetlerine başlayacaklar. Faaliyete girecek olan bu işyerlerimizdeki hijyenin sağlanmasına önem göstermeliyiz. Bilim kurulumuzun önerdiği sağlık kurallarına uyarak işyerlerimizi çalıştırmaya devam etmeliyiz. Yeni sürecimiz, ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun. İTSO olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da üyelerimizin menfaatlerini gözeterek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sağlık açısından daha az vakalarla karşılaşılan, ekonomik açıdan ise bol kazançlar getiren bir dönem olmasını temenni ediyor, normalleşme sürecinde bütün esnafımıza ve sanayicilerimize hayırlı ve bereketli işler diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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