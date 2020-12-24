Uğur Yaman kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? TikTok fenomeni Uğur Yaman kimdir, sevgilisi var mı?
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Uğur Yaman kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? TikTok fenomeni Uğur Yaman kimdir, sevgilisi var mı?

24.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:08
Uğur Yaman kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? TikTok fenomeni Uğur Yaman kimdir, sevgilisi var mı?

TikTok fenemonlerinden olan Uğur Yaman'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Uğur Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, sevgilisi var mı, burcu ne? Uğur Yaman hakkındaki tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tiktok'ta 2.9 milyon takipçisi bulunan Uğur Yaman'ın hayatı ve kimdiri merak edildi. Peki Uğur Yaman kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, asıl mesleği ne, nerede oturuyor? Tüm soruların cevapları haberimizde.

UĞUR YAMAN KİMDİR?

Uğur Yaman, Türkiye'de en fazla takipçisi bulunan Tiktok fenomenlerinden birisidir. Şuanda 2.9 milyon takipçisi bulunmaktadır. Toplam beğeni sayısı ise 90 milyondur. Aynı zamanda Youtube kanalı da mevcuttur. Orada da 10 bin abonesi vardır. İnstagram'da ise toplamda 390 bin takipçisi bulunmaktadır.

Uğur Yaman kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? TikTok fenomeni Uğur Yaman kimdir, sevgilisi var mı?

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Uğur Yaman'ın nereli olduğu bilinmiyor. Fakat Edirne'de oturduğu için aslen Edirneli olduğu tahmin edilmektedir. Uğur Yaman'ın yaşı ise 30'dur. Tiktok fenomeni Uğur Yaman 1,81 metre boyunda ve yaklaşık 71 kg ağırlığındadır.

Uğur Yaman yaptığı bir açıklamada Sosyal Medya fenomeni olmadan önce Gümrük memuru olmak istediğini belirtmiştir.

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