Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu

Yıllar önce sosyal medya hesabından yaptığı uygunsuz paylaşımlarından dolayı Uğur Yılmaz Deniz'i MasterChef'ten eleyen Acun Ilıcalı, gelen eleştirilerin ardındandan "Uğur'a sahip çıktık, ekranda pişmanlığını göstermesini sağladık" dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te bir diskalifiye olayı yaşandı. Yarışmacılardan Uğur Yılmaz Deniz, yıllar önce sosyal medya hesabından yaptığı küfür ve hakaret içerikli paylaşımlarından dolayı diskalifiye edildi. Yarışmanın pazar günü ekrana gelen bölümünde ise elenen Uğur, yazdıklarından dolayı pişman olduğunu belirterek dakikalarca gözyaşı döktü.

"UĞUR'UN KENDİSİNİ İFADE ETMESİNİ SAĞLADIK"

Uğur'un ağladığı anların ekrana verilmesinin ardından Acun Ilıca'ya tepki yağdı. Eleştirilerin ardından Ahmet Hakan'a konuşan ünlü televizyoncu şunları söyledi: "Uğur'un ettiği küfürler, kitlesel bir nitelik taşımasaydı belki durum toparlanabilirdi. Ama o küfür üzerine bizim tepkisiz kalmamız, küfre sahip çıktığımız anlamı taşıyacaktı. Bunu kimseye anlatamazdık. Uğur'u ekranda uğurlarken... Kendisini ifade etmesine imkan tanıdık. Amacımız Uğur'un yaşadığı derin pişmanlığı kamuoyuna yansıtmasını sağlamaktı. Bu amacımızı sağladık."

"UĞUR MAĞDURİYET YAŞARSA BEN YANINDAYIM"

"Biz her zaman yarışmacılarımıza sahip çıkıyoruz. Uğur şu anda mutlu. Mutluluğunu da ifade ediyor. Tüm toplumu etkileyen samimi pişmanlıktan sonra Uğur bu konuyla ilgili bir mağduriyet yaşarsa ben yanında yer alırım" ifadelerini kullandı.