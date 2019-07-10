Uğur Soğutma, Antalyalılar'la buluştu

Türkiye'de soğutma sektörünün öncüsü Uğur Soğutma Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkinlik düzenlemeye devam ediyor. Uğur Soğutma'nın bu haftaki durağı ise Antalya oldu.

Alem FM'deki "Kafa Açan Uzman" programının ana sponsoru olan Uğur Soğutma ve Alem FM iş birliği ile MarkAntalya AVM'de gerçekleştirilen etkinlikte ücretsiz dondurma, soğuk içecekler ve sürpriz hediyeler dağıtıldı.

MarkAntalya AVM önünde 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilen 'Kafa Açan Uzman' özel yayınıyla Antalyalılar keyifli anlar yaşarken, etkinlik alanında ücretsiz dağıtılan dondurma ve soğuk içeceklerle de sıcak Antalya havasında ferahladılar. Yine etkinlik alanında sergilenen Kurban Bayram'ına özel indirimle kampanya dahilinde olan Uğur derin dondurucular etkinlik alanında uzman kişiler tarafından sergilendi.

Canlı yayına katılan iki Uğur Soğutma yetkili bayisi ve Uğur Soğutma bölge sorumlusuyla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Alem FM programcıları Antalya sıcağı altında, Antalyalılar'ın Uğur Soğutma'ya olan büyük ilgisinden ve markaya gösterilen enerjiden çok etkilendiklerini dile getirdiler. Ayrıca Kurban Bayramı'na kadar devam edecek olan 'Kurban Bayramı'na' özel indirimlerin tüm Türkiye'de tüm Uğur yetkili bayilerinde ve ugur.com.tr adresinde olduğunu hatırlattılar. 11 aya varan taksit ve ücretsiz 7 yıl garanti fırsatı da Uğur'un kampanyaları arasında devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA