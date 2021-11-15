Uğur Şahin ve Özlem Türeci Washington'da Ödül Aldı
İlk Corona virüsü aşısını üreten bilimadamları Uğur Şahin ve Özlem Türeci Washington'u ziyaret ediyor.
İlk Corona virüsü aşısını üreten bilimadamları Uğur Şahin ve Özlem Türeci Washington'u ziyaret ediyor. Kanser tedavileri konferansına katılan ikili, Atlantik Konseyi'nden ödül aldı. Uğur Şahin bir yuvarlak masa toplantısında da gazetecilerle buluştu. Ayrıntılar toplantıya katılan Dilge Timoçin'de
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