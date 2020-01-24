Uğur Mumcu ölümünün 27. Yıl dönümünde Beşiktaş'ta anıldı

24.01.2020 21:05 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:06

24 Ocak 1993 tarihinde aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı tarafından Uğur Mumcu Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte sevenleri tarafından anıldı.

Törende konuşma gerçekleştiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Bizim yolumuz, onların hayatlarını feda ettiği bu yolda tam bağımsız Türkiye idealini devam ettirmek ve bunu bulunduğumuz bütün yerlerde korumaktır" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe Başkanlığı, 24 Ocak 1993'te suikaste uğrayarak hayatını kaybeden usta gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için Beşiktaş'ta bulunan anıtı önünde anma programı düzenledi. Anma törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beşiktaş CHP İlçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

RIZA AKPOLAT: "BU ÜLKE ÇOK YÜREKLİ YİĞİTLER YETİŞTİRDİ"

Anma töreninde konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gazeteci- yazar Uğur Mumcu'yu hasret ve minnetle andığını belirterek sözlerine başladı. Akpolat, "Olayın olduğu gün ben 11 yaşındaydım. O günü hiç unutmam. Biraz önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'yla birlikteydik. Yine faili meçhul bir cinayete kurban gitmiş Çetin Emeç'in evini ziyarete gittik, oradan geliyoruz. Çetin Emeç'leri, Bahri Üçoklar 'ı, Türkan Saylan'ları ve Uğur Mumcu'ları bu ülke çok yürekli yiğitler yetiştirdi. Onlar tek bir şey için mücadele ettiler. O da bağımsız adaletin var olduğu hakça, eşitçe yaşanabilecek bir dünya için hayatlarını feda ettiler. Biz de bu yoldan devam ediyoruz. Kendisi hukuk fakültesindeki eğitimini bitirdikten sonra insanlar sadece söylediklerinden değil, sustuklarından da sorumludur diyerek gazetecilik hayatına başladı. Dürüst, ahlaklı, namuslu, tam bağımsız Türkiye'yi görev aldığı bütün yerlerde dile getirdi. Bizim yolumuzda onların hayatlarını feda ettiği bu yoldan geçirmek ve tam bağımsız Türkiye idealini devam ettirmek ve bunu bulunduğumuz bütün yerlerde korumak bizim temel sorumluluğumuzdur" dedi.

DOĞAN ÜNAL: "ONLAR ÖLMEDİ, FİKİRLERİMİZDE YAŞIYOR"

Anma törenine katılan vatandaşlardan Doğan Ünal duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Uğur Mumcu'nun yazılarıyla büyüdük. Okudukça ülkenin nasıl kalkınacağını ve Atatürk ilkelerini nasıl korumamız gerektiğini öğrendik. Onlar kalbimizde yaşayacak, fikirlerimizde yaşayacak" şeklinde konuştu.

AYDIN VELİOĞLU: "DEMOKRASİ ŞEHİDİMİZ HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAKTIR"

Uğur Mumcu'yu unutmak mümkün değildir diyen Aydın Velioğlu da "1993 yılı bize 24 Ocak'ta basın ve demokrasi şehidimizin acılarının yaşandığı bir gündür. Bu tarih hiçbir zaman unutulmayacaktır. Aydın insanlar ve Cumhuriyetimizi ileriye taşıyacak olan bizler hiçbir zaman Uğur Mumcu'nun katledilişini unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

SEHER DÜZER: "27 YIL DEĞİL 127 YIL DA GEÇSE UNUTMAYACAĞIZ"

Anma töreninde Uğur Mumcu anıtına karanfil bırakan Seher Düzer, "27 yıl değil 127 yıl da geçse Uğur Mumcu'yu unutmak mümkün değildir. Daha dün gibi yaşıyorum. Böylesine düzgün, Cumhuriyeti, vatanını ve milletini seven insanın katledilmesi çok büyük bir ayıptır. Söylenecek kelime bulamıyorum. Çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

Anma töreninin sonunda sevenleri Uğur Mumcu anıtına kırmızı karanfiller bıraktı.

Kaynak: DHA