UĞUR IŞILAK: BU MİLLET, 20 YILDIR DOĞRU YOLDA İLERLİYOR

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - TÜRK Halk Müziği Sanatçısı Uğur Işılak, Kahramanmaraş'ta verdiği konserde yaptığı konuşmada başörtüsü yasağından dolayı birçok kız öğrencinin ya okuyamadığını ya da yurt dışında okumak zorunda kaldığını belirterek, "Bunu unutmamamız lazım. Unutursak, Allah korusun aynısının beş beterini yaşarız. Unutmadığı için bu millet 20 yıldır doğru bir yolda, hak bir yolda ilerliyor" dedi.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan Kurtuluş Haftası etkinlikleri, Uğur Işılak konseri ile başladı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde sahne alan Işılak'ı dinlemeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu kaymakamı Kadir Okatan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile çok sayıda vatandaş geldi.

"ABDURRAHİM KARAKOÇ, BENİM İDOLÜMDÜ"

Sahneye çıkar çıkmaz sevilen türkülerini peş peşe seslendiren Uğur Işılak, Kahramanmaraş'ın şair, ozan ve yazar yönünden çok bereketli topraklar olduğunu söyledi. Işılak, "Ama biri var ki, o çok özel benim için, Elbistanlı, Maraşlı; Abdurrahim Karakoç. O benim çocuk idolüm. Hani her çocuğun bir idolü var ya kiminin topçu, kiminin sanatçı, kimin de siyasetçi, benim çocukluk yıllarım da tek bir idolüm vardı, o Abdurrahim Karakoç'tu. 'Vur Emri' kitabı vardı, ben daha 7 yaşındaydım. Okumayı yeni yeni öğrenmişiz, en çok okuduğum kitap Vur Emri. Ezberim de çok iyiydi çocukken, Vur Emri neredeyse ezberimdeydi, o kadardı yani. Abdurrahim Karakoç, benim hayatımda çok derin etkiler bıraktı ve bütün şiirlerini ezbere biliyordum neredeyse" dedi.

"UNUTURSAK, ALLAH KORUSUN AYNISININ BEŞ BETERİNİ YAŞARIZ"

Abdurrahim Karakoç ile 16 yaşındayken tanıştığını belirten Uğur Işılak, daha sonra Karakoç'un Mihriban türküsünü seslendirdi. Konserde Uğur Işılak, salonu dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda bir de konuşma yapan Uğur Işılak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamalarına değindi. Helalleşme çıkışından sonra hakkını helal etmez şirini yazdığını hatırlatan Işılak şöyle devam etti:

"Hatırlarsanız geçtiğimiz ay, bir helalleşme gündemimiz vardı. Hala devam ediyor artçı şoklar. Bak siyasete girmiyorum ama bir hakikati burada ifade etmeden geçmek istemiyorum.99-2003 arası her yıl 30-30 program yapıyorduk sadece Avrupa'da. Avrupa'nın hemen hemen gitmeğim yeri, semti kalmadı. Yani Türk insanının olduğu her diyara onlarca defa gitmişliğim var. O dönemdeler 28 Şubat mağdurları vardı bilirsiniz, hatırlamayanlar da vardır gençler arasında. Onların hafızasına girsin diye anlatıyorum bunları. Konserde başörtülü kız çocukları yanıma geliyordu, hüngür hüngür ağlayanların sayısını ben hatırlamıyorum. Anadan, babadan koparılmış, okuldan atılmış, okul yarım kalmasın diye kendi öz ülkesinde parya olan ama gevur memleketleri tarafından kabul edilen talebelerdi onlar. Ne acı değil mi? Kendi memleketinde örtüsünden dolayı okuyamıyor, Münih Üniversitesi'nde, Berlin Üniversitesi'nde okuyamıyor. Ben bunlara tanık oldum. Şimdi, helalleşelim. Sen bu kadar insanı mağdur et, anadan babadan ayır, psikolojik travmaları hiç hesaba katmıyorum. Hakikaten bütün ömrünü bu travmalarla ziyan etmiş insanlar biliyorum. 'Hukuk' diyorlar ya, 'Adalet' diyorlar ya, onların adaleti bu. Bunu unutmamamız lazım. Unutursak, Allah korusun aynısının beş beterini yaşarız. Unutmadığı için, bu millet 20 yıldır doğru bir yolda, hak bir yolda ilerliyor. Ondan hiç şüphem yok."

Konserin sonunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Uğur Işılak'a günün anısına çiçek verdi.