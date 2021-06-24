Uğur Büyükşen tutuklandı mı? Müge Anlı Osman Büyükşen ve Büyükşen çifti cinayeti son gelişmeleri neler?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden ele alınan Necla Metin Büyükşen çiftinin cinayeti hakkında detaylar araştırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Uğur Büyükşen tutuklandı mı? Büyükşen çifti cinayeti son gelişmeleri neler? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte, Uğur Büşra ve Osman Büyükşen kardeşlerin yanıtları ve iddialar...
Uğur Büyükşen tutuklandı mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Konya'da 3 yıldır çözülemeyen esrarengiz cinayet Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dramatik bir isyana sebep oldu. Annesiyle babasının cinayetinde 2 kardeşi şüpheli olan doktor Osman Büyükşen, bugün canlı yayında dayanamayıp ağlayarak isyan etti. Büyükşen, baş şüpheli olan iki kardeşini ortaya atarak "Ben kardeşimden bile emin değilim. Şüphelilerin ikisi de kardeşim ben ne yapayım" dedi.
UĞUR BÜYÜKŞEN TUTUKLANDI MI?
54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki eşi Metin Büyükşen, Konya'nın Karatay ilçesindeki evlerinde kar maskeli biri tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Çiftin üç çocuğundan biri olan Büşra Büyükşen ise o korkunç cinayetin tanığı oldu.
Şüpheli olarak görülen Büşra Büyükşen ve Uğur Büyükşen ise tekrar canlı yayına katılarak iddiaları yanıtladılar. İddiaların odağında bulunan Uğur Büyükşen ise tutuklanmadı.
NE OLMUŞTU?
Yaşlı çift pompalı tüfekle evlerinde katledilirken, kızları Büşra da yanlarındaydı. Ölü taklidi yaparak cinayetten kurtulduğunu söyleyen Büşra, çelişkili ifadeleri ve cinayet anındaki davranışı ile olayın bir numaralı şüphelisi oldu. Diğer şüpheli ise aynı ilçede yaşayan evli ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen'di. Cinayetten 20 gün önce Betül Büyükşen'in kayınpederi ile mehir yüzünden kavga edip onları evlerinden kovduğu ortaya çıktı.
Anne babası katledilen Dr. Osman Büyükşen ise Müge Anlı'ya başvurdu. 3 senedir çözülemeyen cinayetin failinin bulunmasını isteyen Dr. Osman Büyükşen, canlı yayında sinir krizi geçirdi. Müge Anlı'ya sarılarak ağlayan ve anne babasının katilini arayan doktor, "Şüphelilerin ikisi de kardeşim ben ne yapayım. Özel ekip kurulmasını istiyorum, ben dahil herkesi adam gibi sorgulayın. Herkes bana aynı şeyleri söylüyor, ben ne yapacağım Müge hanım? Siz söyleyin Allah aşkına. Ben bu dosyayı araştırmak için istifa etmek istedim de pandemi nedeniyle yapamadım." dedi.