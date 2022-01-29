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UĞUR ASLAN POLL PRODUCTION'DA!

Snob Magazin - Magazin
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UĞUR ASLAN POLL PRODUCTION'DA!

Kanal D'de yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle izlenen 'Yargı' dizisinin Eren Komiseri Uğur Aslan, Poll Production ile Türkiye turnesine çıkıyor. İşte detaylar…

Önceki gün Poll Production'ın sahibi Polat Yağcı ile bir araya gelen Aslan, konser menajerlik, ve albüm sözleşmelerine imza attı.

Yeni şirketi ile ilk konserine 9 Şubat'ta çıkacak olan başarılı oyuncu, yakın zamanda çıkaracağı albümünün de müjdesini verdi.

Bir döneme damga vurmuş arabesk şarkıları, kendi hayat hikayesiyle birleştirerek, 'Afara' isimli gösterisiyle sahneye aktaran Uğur Aslan, Haziranakadar devam etmesi planlanan turnede Türkiye'ninhemen hemen tüm şehirlerine konuk olacak.

UĞUR ASLAN POLL PRODUCTION'DA!

UĞUR ASLAN POLL PRODUCTION'DA!

Snob Magazin - Magazin

Polat Yağcı, Türkiye, Konser, Magazin, Haber

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