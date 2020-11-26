Uğur Arda Aydın kimdir? Kaç yaşındadır? Nererlidir? Adı taciz olaylarına karışan Uğur Arda Aydın biyografisi! Kaç yaşındadır? Nerelidir?
Tiyatro, dizi, sinema oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı gibi unvanları bulunan Uğur Arda Aydın kimdir? Kaç yaşındadır? Nererlidir?
Oyuncu Uğur Arda Aydın'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan meslektaşları olan Nazife Aksoy ve Mana Alkoy'u defalarca taciz ettiği iddia edildi. Bu gelişmenin basına yansıması üzerine, Oyuncu Uğur Arda Aydın'ın kim olduğu ve hangi yapımlarda rol aldığı merak konusu oldu. Peki, Uğur Arda Aydın kimdir? İşte detaylar haberimizde...
UĞUR ARDA AYDIN KİMDİR?
1 Mart 1979 tarihinde Ankara 'da dünyaya gelvi. İlkokul,ortaokul ve liseyi Ankara 'da okuduktan sonra 1998 yılında İstanbul'a yerleşmişti. 1999 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur.
2003 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynamaya başlamıştır. Ankara'da başladığı seslendirme çalışmalarını İstanbul'da sürdürmektedir. Çok sayıda reklam filmi ve ünlüyü seslendirmiştir. Devlet Tiyatroları tarafından repertuvara alınan "Köpekler" adlı oyunu bulunmaktadır.
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın oğludur.
ROL ALDIĞI VE YÖNETTİĞİ OYUNLAR
Galilei'nin Yaşamı
Candan Can Koparmak
Buluşma Yeri
Hırçın Kız
Bizans Düştü
Bir Gece Masalı
Yaban Ormanı
Keşanlı Ali Destanı
İstanbul Efendisi
Tekrar Çal Sam
Lüküs Hayat
Donmuş (DOT)
Bremen Mızıkacıları
Devr-i İstanbul
Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi
Düş Oyuncakları
Hamlet (CEF Tiyatro)
Ölü Adamın Cep Telefonu (oyuncu-yönetmen)
Harikalar Mutfağı (yönetmen)
Bir Yaz Gecesi Rüyası