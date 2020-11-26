Uğur Arda Aydın kimdir? Kaç yaşındadır? Nererlidir? Adı taciz olaylarına karışan Uğur Arda Aydın biyografisi! Kaç yaşındadır? Nerelidir?
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Uğur Arda Aydın kimdir? Kaç yaşındadır? Nererlidir? Adı taciz olaylarına karışan Uğur Arda Aydın biyografisi! Kaç yaşındadır? Nerelidir?

26.11.2020 11:24 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:28
Uğur Arda Aydın kimdir? Kaç yaşındadır? Nererlidir? Adı taciz olaylarına karışan Uğur Arda Aydın biyografisi! Kaç yaşındadır? Nerelidir?

Tiyatro, dizi, sinema oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı gibi unvanları bulunan Uğur Arda Aydın kimdir? Kaç yaşındadır? Nererlidir?

Oyuncu Uğur Arda Aydın'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan meslektaşları olan Nazife Aksoy ve Mana Alkoy'u defalarca taciz ettiği iddia edildi. Bu gelişmenin basına yansıması üzerine, Oyuncu Uğur Arda Aydın'ın kim olduğu ve hangi yapımlarda rol aldığı merak konusu oldu. Peki, Uğur Arda Aydın kimdir? İşte detaylar haberimizde...

UĞUR ARDA AYDIN KİMDİR?

1 Mart 1979 tarihinde Ankara 'da dünyaya gelvi. İlkokul,ortaokul ve liseyi Ankara 'da okuduktan sonra 1998 yılında İstanbul'a yerleşmişti. 1999 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur.

2003 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynamaya başlamıştır. Ankara'da başladığı seslendirme çalışmalarını İstanbul'da sürdürmektedir. Çok sayıda reklam filmi ve ünlüyü seslendirmiştir. Devlet Tiyatroları tarafından repertuvara alınan "Köpekler" adlı oyunu bulunmaktadır.

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Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın oğludur.

ROL ALDIĞI VE YÖNETTİĞİ OYUNLAR

Galilei'nin Yaşamı

Candan Can Koparmak

Buluşma Yeri

Hırçın Kız

Bizans Düştü

Bir Gece Masalı

Yaban Ormanı

Keşanlı Ali Destanı

İstanbul Efendisi

Tekrar Çal Sam

Lüküs Hayat

Donmuş (DOT)

Bremen Mızıkacıları

Devr-i İstanbul

Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi

Düş Oyuncakları

Hamlet (CEF Tiyatro)

Ölü Adamın Cep Telefonu (oyuncu-yönetmen)

Harikalar Mutfağı (yönetmen)

Bir Yaz Gecesi Rüyası

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