Uğur Akkuş, Sakaryaspor'a talip oldu
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Uğur Akkuş, Sakaryaspor'a talip oldu

A&S Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, Sakaryaspor'a talip oldu. Sakaryaspor şirketinin yüzde 51 hissesine karşılık tüm borçlarını devralarak başkanlığa gelmek isteyen Uğur Akkuş'un en kısa zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile bir araya gelerek son detayları konuşacakları öğrenildi.

Uğur Akkuş, Sakaryaspor'a talip oldu
13.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:57

Uğur Akkuş, Sakaryaspor'da ki hedefleri için yaptığı açıklamada " A&S Holding olarak Türkiye'nin geleceğine ve büyümesine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Özellikle spor dünyasına yatırım yapmayı son bir kaç yıldır istiyorduk. Çoğu kulüplerin dernek şekilde yönetildikleri için sıkıntıları olduklarını gördük. Bu yüzden şirketleşmeye açık olan Sakaryaspor'u& ; Süper Lig'e taşımak ve de şampiyon yapmak hedefiyle talip olduk. Büyük Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya şiirinde bahsettiği gibi Anadolu Türk gençliğinin temsilcisi ve onu simgeleyen bir şehirdir. Ayrıca Türkiye'nin gerçekten çok önemli ve güzide taraftar topluluğunun bulunduğu takımın 2. Lig'te bulunması, borçlarla uğraşmasına gönlümüz elvermedi. Bu borçları üstlenerek, yüzde 51 hissesini alarak üç sene içerisinde Süper Lig'e taşımak beş sene içerisinde ise Şampiyon yapmak hedefimizdir. Türk futboluna ve Türk sporuna binlerce sporcu yetiştirmiş köklü bir tarihi ve taraftarı olan hakettiği başarılı yakalayacağımıza inanıyoruz. Ayrıca amaçlarımızda birisi böyle bir yatırım ve modelle başarılı olup diğer yatırımcılara örnek olmak istiyoruz."dedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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