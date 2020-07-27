Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, aracını geç getiren valeye tepki gösteren Kerimcan Durmaz ile birbirine girdi. Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Durmaz'a "Sen kimsin, adam gibi konuş" diyerek sert çıktı.

Nisan ayında oğlunu kaybetmenin acısıyla yıkılan eski manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz ile birbirine girdi. KERİMCAN'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ Olay, geçtiğimiz aylarda Trump Towers binasında yaşandı. Durmaz, rezidansın valesinden aracını istedi. Görevli kişi arabayı geç getirince sosyal medya fenomeni bağırmaya başladı. O esnada, orada bulunan Akkuş ise "Sen kimsin, adam gibi konuş" diyerek Durmaz'a tepki gösterdi. Durmaz'ın üzerine yürüyen iş insanını güvenlik görevlileri engelledi. Kısa süreli gerginliğin ardında ünlü fenomen, oradan uzaklaştı. Kaynak: Hürriyet