Ufuk Sarıca: "Hepimizde dünya şampiyonluğu heyecanı var"

20.08.2019 21:42

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca İstanbul'daki hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Son antrenmanımızı yaptık. Gece Çin'e gidiyoruz. Orada 3 hazırlık maçı daha var, yapacağımız antrenmanlar da var. Onlar da önemli, hazırlanacağımız kısımlar var. Sakatlık olmadan bitirdik, sakatlar da iyileşti. Yunanistan'da güçlü bir takıma geriden gelerek kazanmak önemliydi. Hepimizde dünya şampiyonluğu heyecanı var. İnşallah yolculuk güzel olur şans da bizden yana olur." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda alacakları sonuca göre 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma şansının da bulunduğunun hatırlatılması üzerine Sarıca, "Umut her zaman var. Olimpik ülke olmamız gerektiğini hep söylüyorum. Özellikle basketbolda artık olimpiyat görmek istiyoruz. Çok genç arkadaşlarımız var. Statü kolay değil, başarmaya çalışacağız. En yakın sürede olimpiyatlarda olacak bir takımımız var diye düşünüyorum. Bunu inşallah hep beraber başaracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA