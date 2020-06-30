Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Ufuk Bayraktar eşi kim?
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Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Ufuk Bayraktar eşi kim?

Ufuk Bayraktar, yer aldığı projelerle adını büyük bir kitleye duyurdu. Özellikle Dağ film serisindeki performansı ve Ezel dizisindeki karakteri uzun süre gündemden düşmedi. Oyuncu Bayraktar, Vatanım Sensin dizisinde son olarak ekrana gelmişti. Peki, Ufuk Bayraktar dizileri neler?

Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Ufuk Bayraktar eşi kim?
30.06.2020 08:48 | Son Güncelleme: 30.06.2020 08:51

Genç ve başarılı oyuncu Bayraktar 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından keşfedilen Bayraktar, 2006 yılında Demirkubuz'un 'Kader' filminde başrol oldu. Merve Bayraktar ile evli ve bir de oğlu bulunuyor. İşte, Ufuk Bayraktar hakkında detaylar...

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Bayraktar, 12 Eylül 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2003 yılında Cihangir'de babasının işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışırken ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından keşfedilen Bayraktar, kısa sürede oyunculukta kendini kanıtladı.

Ufuk Bayraktar, 2006 yılında başrolünü Vildan Atasever ile paylaştığı Zeki Demirkubuz'un 'Kader' filminde rol alarak oyunculuğa başladı. İlk filmiyle 26. İstanbul Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

RAMİZ DAYI'NIN GENÇLİĞİNİ CANLANDIRDI

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin paylaştığı Ezel dizisi'nde usta sanatçı Tuncel Kurtiz'in hayat verdiği Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar büyük bir hayran kitlesi edindi. Ezel dizisi sonrasında pek çok yapımda yer alan Bayraktar'ın oyunculuğu taktir topluyor.

SİNEMADAKİ BAŞARISI DAĞ FİLMİYLE GELDİ

Kısa sürede pek çok başarılı yapımda rol alan Bayraktar, özellik sanat filmi yönetmenlerinin de favori oyuncusu. İklimler, Ayrılık, Ali'nin Sekiz Günü, Yumurta ve Bekleme Odası gibi sanat filmlerinde boy gösteren oyuncunun beyaz perdedeki başarısını duyuran film ise 2012 yapımı Dağ filmi oldu. Yetenekli oyuncu serinin ikinci filmi Dağ 2'de de rol aldı.

Ufuk Bayraktar'ın senaristliğini ve yönetmenliğini kendisinin yaptığı 'Kümes' isimli bir filmi de bulunuyor. Bayraktar bu filmiyle Altın Portakal İzleyici ödülüne layık görülmüştü.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in başrollerini paylaştığı Vatanım Sensin'in kadrosunda da yer alan Ufuk Bayraktar, tarihi dizide Dağıstanlı karakterine hayat vermişti.

Merve Bayraktar ile evli olan oyuncunun Efe Cevahir adında bir oğlu var.

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