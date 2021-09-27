Ufka Yolculuk Ödülleri sahiplerini buldu

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Server Yaşam Vakfı tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması" yurt genelinde 3 kategoride, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa il genelinde yarışmayı organize eden İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneğinden yapılan açıklamaya göre, her sene farklı bir konunun işlendiği etkinlikte bu yılın konusu "Sağlıklı Yaşam" olarak belirlendi.

Düzenlendiği ilk yıldan bu yana yarışmaya yaklaşık 4 milyon civarında katılım oldu. Ufka Yolculuk, yarışma ile kitap okuma konusunda bir farkındalık oluşmasını, yarışmacıların sahih kaynaklarla ve doğru bilgiyle buluşarak kendilerini geliştirmesini hedefliyor.

Bu yıl yarışmanın ilk aşaması 25-26 Nisan'da çevrim içi yapıldı. İlk aşamada başarılı olan yarışmacıların katıldığı ödüllü ikinci aşama sınav ise randevulu bir şekilde gözetmen eşliğinde yarışmacıların yanlarında getirdikleri dijital cihazlardan 4 Temmuz'da uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı, fiziki mesafeli şekilde Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene aileleriyle katılan yarışmacılar, ödüllerini aldı.

Ödüller, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ferhat Murat, Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yücel Beşli, Yıldırım Belediye Meclisi Üyesi Selim Yolgeçen, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur, İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Salih Aslan ve Ufka Yolculuk İl Temsilcisi Ümit Sadık Kurşun tarafından verildi.

İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde birincilere 1500, ikincilere 1000, üçüncülere 750 lira, 4 ila 20'nci sıralarda yer alan yarışmacılara ise bluetooth kulaklık, akıllı bileklik, hediye çeki gibi ödüller takdim edildi.???????