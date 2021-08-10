UEFA Süper Kupası Chelsea Villareal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Chelsea Villareal maçı ne zaman?

Avrupa'nın takımlar bazındaki en prestijli kupası olan, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea ve UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Villareal'in karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupası için nefesler tutuldu. Peki, UEFA Süper Kupası Chelsea Villareal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Chelsea Villareal maçı ne zaman?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea veUEFAAvrupa Ligi Şampiyonu Villareal UEFA Süper Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Futbol severler tarafından yoğun ilgi gören maç öncesi vatandaşlar tarafından en çok merak edilen "UEFA Süper Kupası Chelsea Villareal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Chelsea Villareal maçı ne zaman?" soruları araştırılmakta. Detaylar haberimizde...

UEFA SÜPER KUPASI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Süper Kupasın'da Chelsea ve Villareal Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta 11 Ağustos 2021 Çarşamba, Türkiye saati ile 22:00'de karşı karşıya gelecek. UEFA Süper Kupası maçı 11 Ağustos Çarşamba saat 22:00'den itibaren Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Maç için Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev'i görevlendirilirkenKarasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Alexey Kulbakov görev alacak.

UEFA SÜPER KUPASI HAKKINDA

UEFA Süper Kupası, UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu arasında oynanan ve tek maçla sahibini bulan kupa. Yerel liglerin başlangıcından hemen önce ağustos ayında oynanır.

Kupanın orijinali UEFA tarafından saklanır. Kazanan kulübe ise birebir kopyası verilir. Bunun yanında kazanan takım oyuncularına altın madalya, ikinci olan takımın oyuncularına ise gümüş madalya verilir.

UEFA Süper Kupası ödülü birçok kere değişmiştir. 1973 ve 1974 yıllarında Ajax'a verilen kupa oldukça büyük boyutlardaydı. Daha sonrasında kupa UEFA'nın logosunun bulunduğu altın bir plaket ile değiştirilmiştir. En son tasarlanan kupa ise 5 kg ağırlığı ve 42.5 cm büyüklüğü Avrupa turnuvalarının en küçük ve hafif kupası olmuştur. (UEFA Şampiyonlar Ligi kupası 8 kg, UEFA Avrupa Ligi kupası ise 15 kg ağırlığındadır.) En son hazırlanan ve kullanılmakta olan kupa ise 12,2 kg ağırlığında ve 58 cm boyundadır.

Art arda üç kez veya toplamda beş kez kupayı kazanan takım kupanın orijinalini alma hakkına sahip olur. Ancak bugüne kadar sadece Milan bu başarıyı gösterebilmiştir. 11 Ağustos 2015'te toplamda 5. kez bu kupayı kazanan Barcelona Milan'dan sonra kupanın orijinalini alan 2. takım oldu.

UEFA SÜPER KUPASI TARİHİ

UEFA Süper Kupası fikri ilk olarak 1972 yılında Hollanda'nın De Telegraaf gazetesi muhabirlerinden olan Anton Witkamp tarafından ortaya atılmıştır. Bu fikri yansıttığı zamanlar tam da Hollanda kulüp futbolunun özellikle de Ajax'ın altın yıllarını yaşadığı zamanlardı. Witkamp'ın asıl amacı Avrupa'nın en iyi futbol takımını belirleyecek yeni bir şeyler bulmaktı. Witkamp'ın fikri o zamanki adlarıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupa Galipleri Kupası şampiyonlarının karşılaşması olarak hayata geçecekti ki, UEFA başkanının izin vermemesi yüzünden gerçekleşemedi. Bunun nedeni de Kupa Galipleri Kupasını o sezon kazanan Rangers'ın taraftarlarının olumsuz hareketleri yüzünden Avrupa kupalarından bir yıl boyunca men edilmesiydi.

UEFA desteklememesine rağmen kupa maçı De Telegraaf gazetesinin finansal desteğiyle iki maç üzerinden oynandı ve ilk Avrupa Süper Kupası'nı kazanan takım Ajax oldu. Daha sonra bu kupa UEFA tarafından desteklenmeye başladı.

UEFA SÜPER KUPASI GEÇMİŞİ

Milan ve Barcelona kupayı beş kez kazanmıştır ve bu alanda liderdirler. Milan ise 1989 ve 1990 yıllarında kupayı üst üste iki kere kazanarak bu alanda tek takım olmuştur. Ülke bazındaysa İtalyan takımları kupaya dokuz kez katılarak en başarılı ülke kulüpleri olmuşlardır. Son şampiyon UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'yı uzatmalarda 2-1 yenen Bayern Münih olmuştur.

Temsilcimiz Galatasaray 2000 sezonunda o zamanki adıyla UEFA Kupası'nı müzesine götürmüş ve UEFA Süper Kupası'nda Real Madrid'in rakibi olmuştu. Temsilcimiz Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek UEFA Süper Kupası'nı müzesine götürmüştür. Bu Türkiye kulüpler düzeyindeki en büyük başarı olacak görülmekte ve hala hiçbir Türk takımı bu başarıyı yakalayamamıştır.

UEFA SÜPER KUPASI ÖDÜLÜ NEDİR?

Kupayı kazanan takıma 1.6 milyon €, yenilen takıma ise 1.3 milyon € ödeme yapılır.