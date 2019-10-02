UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 - Paris Saint-Germain: 1 (Maç sonucu)

02.10.2019 00:00

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i konuk etti. Mücadele Paris Saint-Germain'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada savunma arkasına atılan topla bulaşan Di Maria'nın şutunu Muslera iki hamlede kontrol etti.

11. dakikada sağ kanattan gelişen PSG atağında Meunier'in yerden açtığı ortaya penaltı noktası üzerinden vuran Di Maria'nın şutunu Muslera güçlükle kornere çekti.

15. dakikada Galatasaray'ın kaybettiği topta Di Maria'nın ara pasında İcardi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Muslera'nın dokunduğu topu alan Sarabia'nın sert şutu yan ağlarda kaldı.

18. dakikada Donk ile duvar pası yapan ve ceza sahası çizgisi üzerinden kaleyi düşünen Seri'nin şutu az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada Silva'nın savunmadan şişirdiği topu Sarabia'ya ceza alanı içinde iyi kontrol etti. Ancak tehlikeyi Marcao araya girerek önledi ve topu kornere yolladı.

26. dakikada Galatasaray ceza alanına gönderilen ortada Mariano kaleci Muslera'ya dönmek istedi. Araya giren Bernat'ın aşırtma vuruşu üstten auta çıktı.

48. dakikada ceza sahasının hemen yanından kazanılan serbest vuruşta Seri'nin şutunu kaleci Navas kornere çeldi.

51. dakikada Luyindama'nın büyük hatasında Di Maria ceza sahsında topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Di Maria'nın şutunu Muslera çeldi.

52. dakikada savunma arkasına atılan topta Sarabia pasını arka direkte İcardi'ye çıkardı. İcardi, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

55. dakikada Donk'un ceza alanı içine gönderdiği topa Falcao kafa ile vurdu. Kaleci Navas'ı geçen topu PSG savunması çizgi üzerinde çıkardı.

69. dakikada ceza yayının hemen gerisinden kazanılan serbest vuruşta Falcao'nun şutu az farkla üstten auta çıktı.

76. dakikada Moting ile paslaşarak ceza alanına giren Mbappe'nin sol çaprazdan çektiği sert şutu Muslera kornere çeldi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Szymon Marciniak xx, Pawel Sokolnicki xx, Tomasz Listkiewicz xx

Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Marcao xx, Luyindama xx, Nagatomo xx (Ömer Bayram dk. 77 x), Donk xx, Nzonzi xx, Seri xx, Belhanda xx (Feghouli dk. 62 x), Babel xx (Andone dk. 64 x), Falcao xx

Yedekler: Okan, Şener, Selçuk, Adem

Teknik Direktör: Fatih Terim

Paris Saint-Germain: Navas xx, Meunier xxx, Thiago Silva xxx, Kimpembe xxx, Bernat xxx, Marquinhos xx, Gueye xx, Verratti xx, Sarabia xxx (Choupo-Moting dk. 71 xx), Di Maria xxx (Herrera dk. 83 ?), İcardi xxx (Mbappe dk. 61 xx)

Yedekler: Sergio Rico, Kurzawa, Diallo, Parades

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Gol: İcardi (dk. 52) (PSG)

Sarı Kartlar: Marcao (Galatasaray), İcardi, Di Maria, Herrera, Thomas Tuchel (Teknik Direktör) (PSG)

(İHA)

Kaynak: İHA