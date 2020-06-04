Ucuz zeytinyağlarında tehlike ve riskler nelerdir? Kalitesiz zeytinyağı nasıl anlaşılır?
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Ucuz zeytinyağlarında tehlike ve riskler nelerdir? Kalitesiz zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Zeytinyağı tüketimi son yıllarda artış göstermektedir. Bu sebeple farklı kategoride bir sürü zeytinyağı üretilmektedir. Ucuz ve kalitesiz zeytinyağı sağlığa oldukça zararlıdır. Mide problemi, alerji ve kan şekerini düşürür.

Ucuz zeytinyağlarında tehlike ve riskler nelerdir? Kalitesiz zeytinyağı nasıl anlaşılır?
04.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:19

Kaliteli zeytinyağı nasıl olmalı?

Soğuk sıkım

Soğuk sıkım zeytinyağı tek bahçeden, erken hasat zeytinin yere düşmeden,beklemeden toplanarak taş değirmende çekirdekleri ile birlikte öğütülerek,daha sonra hasır çuvallarda ezildiği bir yöntemdir. Soğuk sıkım zeytinyağları, Türkiye'nin en iyi 10 zeytinyağı arasına girmektedir. Soğuk sıkım zeytinyağları 100 tl'den başlayıp 250 tl'ye kadar değişiklik göstermektedir. Diğer zeytinyağlara göre fiyatının yüksek olmasının sebebi ise kalitesidir.Soğuk sızma zeytinyağı içerisindeki bileşenlerle vücut sağlığını korumaktadır. Çocuklara içirilmesi önerilen soğuk sıkım zeytinyağları büyük rağbet görmektedir.

Ucuz zeytinyağlarında tehlike ve riskler nelerdir? Kalitesiz zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Zeytin üretimi

Zeytinyağının kalitesini anlamak için ilk önce ham maddesi olan zeytin incelenmelidir. Zeytinin cinsi, ağacının yetiştirilme süresi, zeytinin toplanma zamanı ve işlenmesi oluşacak zeytinyağının kalitesini belirlemede en önemli etkenlerdir.

İklim özelliklerine dikkat edilmeli

Kaliteli zeytinyağları bölgeden kaynaklı değildir. Tabi ki gerekli iklim koşulları zeytinyağı üretimini etkiler. Fakat en önemli etken zeytinin işleyiş biçimidir bu yüzden zeytinyağlarının kalitesi bölge ile alakalı değildir.

Ucuz zeytinyağlarında tehlike ve riskler nelerdir? Kalitesiz zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Donma yöntemi

Evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz bir yöntemdir. Aldığınız zeytinyağlarını, buzdolabında en az 1 saat bekletin. Eğer hakiki zeytinyağı ise kristalleşir ve donar. Günümüzde sahte ve hakiki zeytinyağını ayırmak zor. Sahte zeytinyağları da buzdolabında donar. Fakat hakiki zeytinyağının en alt kısmında siyah parçacıklar vardır. Bunun nedeni ise zeytin parçacıklarıdır.

Tuz ruhu yöntemi

Çay bardağın yarısını zeytinyağı, yarısını da tuz ile doldurunuz. Karıştırdığınızda zeytinyağı aynı renkte kalır. Eğer zeytinyağı, koyu renge dönüyorsa, zeytinyağınız, içerisinde birçok katkı maddesi eklenmiştir.

Ilık su yöntemi

Oldukça basit bir yöntem ile zeytinyağının hakiki olup olmadığını anlayabilirsiniz. Yarım bardak suyun üstüne zeytinyağını dökünüz. Eğer zeytinyağı suyun üstünde kalıyorsa, bu zeytinyağının katkısız, hakiki zeytinyağı olduğunu gösterir.

Ucuz zeytinyağlarında tehlike ve riskler nelerdir? Kalitesiz zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Kalitesiz zeytinyağlar nelere sebep olur?

Ciltte kızarıklık

İçerisinde bulunan katkı maddeleri nedeniyle ciltte kızarıklığa neden olur. Zeytinyağı cildin doğal yağı ile birleştiğinde sorunlara neden olur.

Trans yağ kaynaklı rahatsızlıklar

Kandaki kolesterol düzeyini değiştirir. Katkısız, soğuk sıkım zeytinyağı ise kolesterol düzeyini dengede tutmada yardımcı olur.

Kan basınca etkisi

Hakiki ve kalite zeytinyağı kalbe oldukça sağlıklıdır fakat kalitesiz, kimyasal madde eklenmiş zeytinyağlar kalbi yorar ve kan basıncını düşürür.

Ucuz zeytinyağlarında tehlike ve riskler nelerdir? Kalitesiz zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Safra kesesi taşları ve tıkanması

Karaciğerde üretilen safra, normalde safra kesesinde depolanır. Aldığı kalitesiz fazla zeytinyağı ile bu yağlar sertleşir ve tıkanmalar meydana gelir.

Yüksek kalori

Saf zeytinyağı günlük az miktarda tüketildiğinde, metabolizmayı çalıştırarak kilo vermeye yardımcı olur. Katkı maddesi eklenmiş, saf hali değiştirilmiş zeytinyağları yüksek kalorilidir. Tüketirken iki kere düşünmeniz gerekmektedir.

Haber Yorumları (3)
SEVGİ İLKE: Safra kesesi taşlarına kaliteli zeytinyağları oldukça yaralı. Bu testleri deneyeceğim kesin.
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SEÇİL C: Katkı maddesi varsa sakın almayın, güvenilir, soğuk sıkım zeytinyağlarını tercih edin
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EMİR ÖÖÖ: Kalitesiz zeytinyağlar gerçekten kötü kokuyo ve mideyi rahatsız ediyo
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500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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